La gazette des Jeux En plein âge d’or : un champion de 40 ans et une olympienne de 52 ans

ATS

8.2.2026 - 20:46

Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants des JO de Milan-Cortina dans la gazette des Jeux.

Keystone-SDA

08.02.2026, 20:46

08.02.2026, 23:30

La snowboardeuse autrichienne Claudia Riegler est devenue dimanche à Livigno la participante la plus âgée de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver. À 52 ans, elle a pris le départ du slalom géant parallèle, détrônant ainsi la patineuse de vitesse allemande Claudia Pechstein. Plus de 31 ans après ses débuts en Coupe du monde, Riegler a été éliminée en 8es de finale. «Je peux toujours rivaliser avec les plus jeunes», a-t-elle savouré, avant de se fixer un ultime objectif: «L'an prochain, les championnats du monde auront lieu en Autriche, à domicile. Ce serait une très belle conclusion pour moi.»

JO 2026 - Snowboard alpin. Une énorme sensation, des larmes et des adieux émouvants

JO 2026 - Snowboard alpinUne énorme sensation, des larmes et des adieux émouvants

... et champion à 40 ans

Compatriote de Claudia Riegler, Benjamin Karl a lui aussi établi un record à Livigno. À 40 ans et 115 jours, le snowboardeur autrichien est devenu dimanche le plus vieux champion olympique individuel de l'histoire des Jeux d'hiver. Vainqueur en géant parallèle, Karl a dépassé la légende du biathlon Ole Einar Bjørndalen. Le Norvégien avait remporté son dernier titre olympique individuel en sprint aux JO de Sotchi 2014, à 40 ans et 12 jours. Le doyen de tous les champions olympiques d'hiver, disciplines par équipes comprises, reste toutefois le curleur écossais Robin Welsh, sacré à 54 ans.

JO 2026 - Snowboard alpin. La magie n’a pas opéré : pas de prodige helvétique au géant

JO 2026 - Snowboard alpinLa magie n’a pas opéré : pas de prodige helvétique au géant

Des avions remplis de stars

Après les porte-drapeaux Nino Niederreiter, Leon Draisaitl (Allemagne) et David Pastrnak (Tchéquie), de nombreuses autres stars de la NHL sont arrivées dimanche au village olympique de Milan. La ligue professionnelle nord-américaine a affrété cinq avions dimanche des États-Unis vers l'Italie. Parmi les passagers figuraient également plusieurs des dix participants suisses issus de la NHL.

JO 2026. Fanny Smith et Nino Niederreiter désignés porte-drapeaux de la Suisse !

JO 2026Fanny Smith et Nino Niederreiter désignés porte-drapeaux de la Suisse !

Une médaille fragile

La skieuse américaine Breezy Johnson a présenté sa médaille d'or après sa victoire en descente, mais sans le ruban! Et elle n'est pas la première athlète à qui cela arrive. «Il ne vaut mieux pas sauter avec», a plaisanté la skieuse de 30 ans en conférence de presse, présentant les différentes pièces: la médaille d'or, le ruban et la tige arrachée censée les relier. Un incident similaire était déjà survenu samedi à la fondeuse suédoise Ebba Andersson après sa 2e place en skiathlon.

JO 2026 - Ski alpin. Johnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

JO 2026 - Ski alpinJohnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

Un «loser» pour Trump

Samedi, le freestyler américain Hunter Hess s'est exprimé sur la situation politique dans son pays. «Ce n'est pas parce que je porte les couleurs américaines que je représente tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis», a-t-il déclaré. La réponse du président Donald Trump ne s'est pas faite attendre. «Hunter Hess, un vrai loser, déclare qu'il ne représente pas son pays aux Jeux olympiques», a écrit M. Trump sur son réseau social Truth Social. «Si c'est le cas, il n'aurait pas dû tenter sa chance dans l'équipe, et c'est dommage qu'il en fasse partie. Difficile de soutenir quelqu'un comme ça.»

