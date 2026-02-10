Des médailles trop fragiles ? La liste des victimes s'allonge !

Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants des JO de Milan-Cortina dans la gazette des Jeux.

Keystone-SDA ATS

Le podium est le lieu idéal pour laisser place aux émotions après la concentration lors de l'effort. Toutefois, les médailles remportées par les athlètes aux Jeux olympiques de Milan/Cortina ne semblent pas être conçues pour faire face aux explosions de joie. Dans certains cas, l'attache qui relie la médaille au ruban cède, entraînant une chute qui abîme parfois irrémédiablement le métal.

Après seulement quelques jours de compétition, la liste des victimes ayant fait tomber leur précieuse récompense est déjà longue: la championne olympique américaine de descente Breezy Johnson, la skieuse de fond suédoise Ebba Andersson (argent), la patineuse artistique américaine Alysa Liu (or), le biathlète allemand Justus Strelow (bronze) et la snowboardeuse autrichienne Sabine Payer (argent).

