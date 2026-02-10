  1. Clients Privés
La gazette des Jeux Des médailles trop fragiles ? La liste des victimes s'allonge !

ATS

10.2.2026 - 18:32

Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants des JO de Milan-Cortina dans la gazette des Jeux.

Keystone-SDA

10.02.2026, 18:32

Le podium est le lieu idéal pour laisser place aux émotions après la concentration lors de l'effort. Toutefois, les médailles remportées par les athlètes aux Jeux olympiques de Milan/Cortina ne semblent pas être conçues pour faire face aux explosions de joie. Dans certains cas, l'attache qui relie la médaille au ruban cède, entraînant une chute qui abîme parfois irrémédiablement le métal.

JO 2026 - Ski alpin. Johnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

JO 2026 - Ski alpinJohnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

Après seulement quelques jours de compétition, la liste des victimes ayant fait tomber leur précieuse récompense est déjà longue: la championne olympique américaine de descente Breezy Johnson, la skieuse de fond suédoise Ebba Andersson (argent), la patineuse artistique américaine Alysa Liu (or), le biathlète allemand Justus Strelow (bronze) et la snowboardeuse autrichienne Sabine Payer (argent).

Archive sur les JO

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent au palmarès des médailles.

22.01.2026

