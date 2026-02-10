  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski freestyle La malédiction continue pour Andri Ragettli en slopestyle

ATS

10.2.2026 - 13:59

Le podium olympique se refuse toujours à Andri Ragettli. Le Grison a pris la 4e place de la finale du slopestyle mardi à Livigno, comme quatre ans plus tôt aux Jeux de Pékin. Il échoue à plus de 6 points du Top 3. Deuxième Suisse en lice, Kim Gubser a terminé 10e.

Le podium olympique se refuse toujours à Andri Ragettli.
Le podium olympique se refuse toujours à Andri Ragettli.
ats

Keystone-SDA

10.02.2026, 13:59

10.02.2026, 15:38

Cette finale, sa quatrième dans des JO pour sa troisième participation, avait pourtant bien débuté. Andri Ragettli (27 ans) a assuré un premier run propre pour pendre la 2e place provisoire, derrière le vainqueur de la qualification et futur champion olympique, le Norvégien Birk Ruud (86,28 points).

Mais le champion du monde 2021 de slopestyle n'est pas parvenu à élever le curseur sur ses deux derniers passages et en est resté à 78,65 points. Le tenant du titre Alex Hall (85,75 points sur son deuxième passage) et le Néo-Zélandais Luca Harrington (85,15 points en troisième manche) l'ont fait reculé au pied du podium.

JO 2026 - Ski freestyle. Andri Ragettli en larmes après sa 4e place : «Mon monde s'écroule»

JO 2026 - Ski freestyleAndri Ragettli en larmes après sa 4e place : «Mon monde s’écroule»

«Je dois me ressaisir, très honnêtement. Une deuxième 4e place, c'est extrêmement amer. Mais je vais bien, je peux être fier de moi. J'ai réalisé une bonne performance», a lâché en zone mixte Andri Ragettli, déçu mais plus serein qu'il y a quatre ans à Pékin où il lui avait manqué 1,85 point pour se parer de bronze,

Le Grison, qui avait par ailleurs contesté la décision des juges à l'issue de la finale de slopestyle des JO 2022, n'a pas souhaité préciser dans un premier temps s'il participerait aux qualifications du Big Air dans cinq jours. Mais il n'a pas exclu cette possibilité.

Archive sur les JO

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent au palmarès des médailles.

22.01.2026

