JO 2026 - Bob La moisson helvétique se poursuit avec un bronze en bob à quatre

ATS

22.2.2026 - 13:05

La Suisse poursuit sa moisson de médailles au dernier jour des Jeux olympiques. L'équipage de Michael Vogt a décroché le bronze en bob à quatre dimanche sur la piste de Cortina, la 23e médaille de la délégation helvétique.

La Suisse ne s’arrête plus : bronze en bob à quatre pour conclure.
La Suisse ne s’arrête plus : bronze en bob à quatre pour conclure.
AP

Keystone-SDA

22.02.2026, 13:05

22.02.2026, 13:08

Quatrième samedi derrière un trio de bobs allemands après les deux premières manches, Michael Vogt et ses pousseurs Amadou David Ndiaye, Andreas Haas, Mario Aeberhard ont été chercher la troisième place au bout du suspense. Ils ont repris 13 centièmes au bob d'Adam Ammour lors de la 4e manche pour arracher le bronze.

Le quatuor met fin à douze ans de disette en apportant à la Suisse une première médaille olympique en bob depuis celle en or de Beat Hefti et Alex Baumann à Sotchi 2014. La dernière breloque olympique de la Suisse en bob à quatre avait aussi été décrochée en Italie, en 2006 à Turin (Martin Annen).

Intouchables, les équipages de Johannes Lochner et Francesco Friedrich (+0''57) se sont emparés de l'or et de l'argent. Vogt et Cie ont terminé à 1''07 de la tête, avec quatre petits centièmes d'avance sur Ammour. Le bob suisse de Cédric Follador a pris une bonne 6e place (+1''46), tandis que Timo Rohner et ses pousseurs ont terminé 15e (+2''76).

