A une semaine du coup d'envoi des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février), la moitié des Italiens attendent avec un sentiment positif ces Jeux d'hiver que leur pays organisera pour la troisième fois, selon un sondage publié vendredi.

Milan sera l’un des lieux central des Jeux olympiques 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

D'après ce sondage réalisé par l'institut Ipsos Doxa, 52% des 1000 personnes interrogées âgées d'au moins 16 ans évoquent un état d'esprit «positif» à l'approche de l'événement. Parmi eux, 14% sont «enthousiastes», 23% «contents» et 15% «curieux». L'enthousiasme est particulièrement présent pour les Italiens âgés de 25 à 34 ans (24%), et parmi les femmes (20%).

Quelque 39% des Italiens interrogés sont indifférents, quand 9% ont un sentiment négatif: 3% se disent «mécontents», 3% «irrités» et enfin 3%, toujours, «préoccupés».

Toujours selon ce sondage, 76% des Italiens savent que leur pays sera le théâtre des prochains Jeux d'hiver, soit le plus haut taux depuis février 2025, date à laquelle ce sondage mensuel a été lancé. A l'époque, six Italiens sur dix savaient que les JO 2026 auraient lieu dans leur pays.

Alors que la cérémonie d'ouverture aura lieu au stade de San Siro le 6 février, 17% ne savaient en revanche pas que l'Italie allait accueillir les Jeux d'hiver. L'Italie organise pour la troisième fois les Jeux d'hiver après 1956 (Cortina d'Ampezzo) et 2006 (Turin).