FR

Super League

Meteo
JO 2026 «La neige est arrivée» : les Dolomites blanchies à point nommé

ATS

26.1.2026 - 18:08

La neige est tombée sur les Alpes italiennes juste à temps pour le coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina (6-22 février).

Keystone-SDA

26.01.2026, 18:35

Les craintes de voir des pistes artificiellement enneigées serpenter au milieu de versants verdoyants sont dissipées.

JO 2026. La sélection suisse connue ! Yule et Meillard retenus, pas Ammann

JO 2026La sélection suisse connue ! Yule et Meillard retenus, pas Ammann

De Bormio, qui accueillera les épreuves de ski alpinisme, à la vallée d'Anterselva, où les biathlètes tireront à la carabine, les sites ont connu d'intenses chutes de neige moins de deux semaines avant la cérémonie d'ouverture du 6 février, a rapporté lundi un expert.

«La neige est arrivée», a déclaré à l'AFP le météorologue italien Mattia Gussoni, tandis que des photos de la région montraient des sommets enneigés, des nuages bas et laiteux ainsi que des champs recouverts de neige.

Entre 1200 et 1800 mètres

Les Jeux de Milan Cortina se dérouleront sur plusieurs sites situés dans les montagnes du nord de l'Italie, avec notamment le ski alpin féminin à Cortina d'Ampezzo et le ski freestyle à Livigno. Ces stations, dont la plupart sont nichées au coeur des majestueuses Dolomites, sont situées entre 1200 et 1800 mètres d'altitude, une hauteur qui garantit traditionnellement la présence de neige.

JO 2026. Comment Milan-Cortina a-t-il obtenu les Jeux ?

JO 2026Comment Milan-Cortina a-t-il obtenu les Jeux ?

Mais avec la diminution de moitié de la couverture neigeuse dans les Alpes italiennes au cours des 100 dernières années en raison du réchauffement climatique, les organisateurs des JO craignaient des conditions printanières.

«Chutes de neige abondantes»

«Dans les prochains jours, et surtout à partir de demain (mardi) soir, de nouvelles chutes de neige abondantes sont attendues», a déclaré M. Gussoni. «C'est une excellente nouvelle à l'approche de l'ouverture des Jeux olympiques. Au moins, il ne manquera pas de neige début février», a-t-il ajouté.

Retour sur Cortina 1956. Les JO «des records» sans or blanc mais avec de l'or helvétique

Retour sur Cortina 1956Les JO «des records» sans or blanc mais avec de l’or helvétique

Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne sera pas nécessaire de recourir à la neige artificielle pour les JO, produite à l'aide de canons et de lanceurs qui pulvérisent de l'eau dans l'air froid pour la transformer en fine neige.

Les fédérations internationales qui régissent le ski et le biathlon exigent toutes deux que les organisateurs disposent d'équipements de production de neige, au cas où cela s'avérerait nécessaire. Et le comité d'organisation des JO 2026 a déclaré qu'il prévoyait de produire 2,4 millions de mètres cubes de neige artificielle, ce qui nécessitera 948'000 mètres cubes d'eau.

«Trop tôt pour dire»

Une quantité d'eau toutefois bien moindre que celle requise lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, où 890'000 mètres cubes ont été utilisés pour le site de ski alpin de Yanqing à lui tout seul. Auxquels s'est ajouté 1,9 million de mètres cubes supplémentaires pour l'ensemble des autres sports de neige, selon les statistiques olympiques.

JO 2026. 44 nouveaux athlètes suisses retenus pour Milan-Cortina

JO 202644 nouveaux athlètes suisses retenus pour Milan-Cortina

M. Gussoni a toutefois estimé qu'il était encore «un peu trop tôt pour dire» s'il y aurait de nouvelles chutes de neige garantissant un décor hivernal immaculé jusqu'au terme des Jeux, le 22 février. «Il reste encore trop de semaines» au cours desquelles «les conditions météorologiques devraient également être assez changeantes», a-t-il noté.

Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Retour en images sur les mascottes les plus récentes des Jeux d'hiver.

13.01.2026

