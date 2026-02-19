Les conditions difficiles sous la neige n'ont pas empêché la Norvège de réaliser un triplé historique en combiné nordique aux JO de Milan-Cortina. Jens Oftebro et Andreas Skoglund ont décroché l'or par équipes, dernière épreuve en Italie d'un sport à l'avenir olympique incertain.

Keystone-SDA ATS

Deuxième à l'issue du concours de saut sur grand tremplin, le duo scandinave a gagné la course de ski de fond à l'arraché devant la Finlande, Jens Oftebro ayant réussi à franchir la ligne d'arrivée juste avant Eero Hirvonen. Depuis que trois épreuves ont été intégrées au programme des JO, en 2022 à Pékin, c'est donc la première fois qu'une nation décroche toutes les titres dans une édition.

Jens Oftebro a été le principal artisan de tous ces succès en remportant aussi les deux compétitions individuelles sur tremplin normal et grand tremplin. A 25 ans, le combinard norvégien égale le record de quatre titres de son compatriote Joergen Graabak, aux côtés duquel il avait été sacré, déjà, par équipes il y a quatre ans en Chine.

Les femmes en sont privées

Le combiné nordique, entré aux JO dès la première édition en 1924 à Chamonix, s'achève une nouvelle fois sans aucune épreuve féminine au programme, au grand désarroi des athlètes féminines qui manifestent leur déception et mécontentement depuis plusieurs semaines, notamment sur les réseaux sociaux.

En effet, la discipline doit faire l'objet d'une évaluation complète, y compris pour les hommes, à l'issue des JO 2026 par le Comité international olympique (CIO) qui déterminera ensuite si des épreuves masculines et féminines seront au programme des Jeux dans les Alpes françaises en 2030.

Pour expliquer sa réflexion, le CIO pointe un manque de concurrence et d'intérêt du public pour ce sport.