«La plus grande défaite de ma carrière» - Un bronze au goût amer pour la Suisse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Curling «La plus grande défaite de ma carrière» - Un bronze au goût amer pour la Suisse

ATS

21.2.2026 - 08:09

La joie est grande pour le CC3C Genève, qui s'est paré de bronze vendredi aux JO 2026. Mais la frustration liée à la demi-finale perdue de justesse face aux Britanniques n'est pas dissipée.

Les regrets liés à la défaite subie de peu en demi-finale ne se sont pas tout à fait dissipés, malgré la joie d'avoir conquis le bronze.
Les regrets liés à la défaite subie de peu en demi-finale ne se sont pas tout à fait dissipés, malgré la joie d'avoir conquis le bronze.
ats

Keystone-SDA

21.02.2026, 08:09

21.02.2026, 09:21

La large victoire 9-1 contre la Norvège dans le match pour la 3e place ne suscite pas de grandes émotions. Même si le skip Yannick Schwaller estime que «pour des Suisses, nous avons quand même beaucoup crié notre bonheur.»

Le match était toutefois trop déséquilibré pour susciter de grandes explosions de joie. «C'est toujours un peu différent quand le match n'est pas décidé par la dernière pierre», explique pour sa part le numéro 2 Sven Michel.

Benoît Schwarz-van Berkel était le seul à connaître déjà le goût parfois amer d'un bronze olympique. Le Genevois avait déjà terminé troisième à PyeongChang en 2018 dans l'équipe de Peter de Cruz. «Cela reste incroyable», dit-il.

«Une telle opportunité se présente si rarement. Je suis un grand fan des Jeux olympiques, les meilleurs athlètes de chaque discipline sont là, on travaille quatre ans pour vivre ce moment. C'est génial de se retrouver sur le podium à la fin», souligne-t-il.

JO 2026 - Curling. Du bronze mille fois mérité : les Helvètes poursuivent la moisson !

JO 2026 - CurlingDu bronze mille fois mérité : les Helvètes poursuivent la moisson !

Des millimètres pas encore tout à fait digérés

Les quatre Suisses devaient toutefois attendre l'issue de la finale de samedi soir entre la Grande-Bretagne et le Canada pour recevoir leurs médailles. Ce qui suscite encore certains regrets sur leurs visages.

«On connaît la différence entre l'or et tout le reste, et elle est énorme», explique Benoît Schwarz-van Berkel. «Hier (vendredi), j'ai subi la plus grande défaite de ma carrière, et tout ça à cause de quatre millimètres. Ça fait très mal», soupire-t-il.

Les quatre joueurs admettent ouvertement avoir passé une nuit difficile, puis une matinée difficile. «A 10h30 samedi, nous nous sommes réunis, nous avons parlé avec notre cœur et chacun a dit ce qu'il ressentait», raconte Yannick Schwaller.

«Nous avons fait le vide dans nos têtes, puis nous nous sommes à nouveau concentrés sur un objectif important. Je suis très fier que nous ayons réussi une telle performance», poursuit le Soleurois, dont l'équipe n'a pas beaucoup de temps pour faire la fête: elle disputera dès lundi les championnats de Suisse afin de se qualifier pour le championnat du monde.

JO 2026 - Curling. Encore une médaille rouge et blanche : les dames en finale !

JO 2026 - CurlingEncore une médaille rouge et blanche : les dames en finale !

Les plus lus

Alerte enlèvement lancée pour trois enfants, dont un bébé prématuré
Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse
«La plus grande défaite de ma carrière» - Un bronze au goût amer pour la Suisse
Trump annonce avoir signé le décret fixant les droits de douane à 10%
«Fais-moi confiance» : la relation trouble entre Epstein et le président du WEF
La légionellose progresse en Suisse