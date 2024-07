Avec six embarcations qualifiées pour Paris 2024, Swiss Rowing n'a jamais été aussi bien représentée dans des Jeux olympiques. L'objectif est l'obtention d'une médaille, au moins.

Jan Schäuble et Raphaël Ahumada peuvent prétendre à la médaille aux JO. KEYSTONE

Entraîneur en chef de l'aviron suisse, Ian Wright mise sur un entraînement axé sur la vitesse. Cela ne fait pas que des heureux, mais cela fonctionne. Les succès du Néo-Zélandais de 62 ans parlent d'eux-mêmes. Lors de son premier mandat en Suisse, de 2014 à 2016, il avait mené le quatre poids légers composé de Mario Gyr, Simon Niepmann, Simon Schürch et Lucas Tramèr à l'or olympique à Rio.

D'autres podiums devraient suivre à Paris. Deux embarcations suisses peuvent légitimement espérer une médaille dans le stade nautique de Vaires-sur-Marne: le deux de couple sans barreur composé de Roman Röösli et Andrin Gulich ainsi que le deux poids légers formé de Jan Schäuble et du Vaudois Raphaël Ahumada.

Des valeurs sûres

Pour Röösli, il s'agit déjà des troisièmes Jeux olympiques, dans une troisième catégorie différente. En 2016 à Rio de Janeiro, il a ramé en quatre de couple (7e), en 2021 à Tokyo en deux de couple au côté du Vaudois Barnabé Delarze (5e). Il ne forme une équipe avec Andrin Gulich que depuis l'année dernière.

Lors de leur première saison commune, les deux compères ont remporté le titre européen et le titre mondial. Cette année encore, ils ont toujours réussi à monter sur le podium, mais ils n'ont jamais réussi à battre les Britanniques Tom George/Oliver Wynne-Griffith. Ces derniers sont encore invaincus en 2024 et sont les grands favoris à Paris. Mais tout est possible pour le duo helvétique.

Le constat vaut également pour Schäuble/Ahumada, qui ont défendu victorieusement leur titre européen cette année après s'être parés d'argent lors des Mondiaux 2023. Et lors de la Coupe du monde sur le Rotsee fin mai, ils ont réussi pour la première fois à devancer les Irlandais Paul O'Donovan et Fintan McCarthy dans une finale.

Mais ce «succès» face aux champions olympiques 2021 et triples champions du monde en titre n'en fut pas un: Schäuble/Ahumada n'ont pas réussi à s'imposer à domicile, devancés par les Italiens Gabriel Soares/Stefano Oppo. Il ne serait d'ailleurs pas surprenant de voir les trois mêmes duos sur le podium à Paris.

Des outsiders

Comme Röösli/Gulich et Schäuble/Ahumada, les deux quatre de couple suisses ont également décroché une place de quota olympique dès les championnats du monde 2023. Chez les femmes, Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher et Fabienne Schweizer se sont classées au 4e rang, tandis que chez les hommes, Maurin Lange, Scott Bärlocher, Jonah Plock et Dominic Condrau ont pris la 5e place.

Les deux embarcations sont clairement candidates à une nouvelle place en finale A (top 6). La conquête d'une médaille constituerait toutefois une sacrée surprise, comme c'est le cas pour les bateaux ayant saisi leur dernière chance de décrocher un billet pour ces Jeux en mai dernier sur le Rotsee.

La skiff Aurelia-Maxima Janzen (20 ans) est promise à un bel avenir, mais la vice-championne d'Europe 2023 ne devrait pas encore parvenir à se hisser dans le top 6. Une finale A est envisageable pour le quatre sans barreur (Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth, Joel Schürch), mais ils devront être au sommet de leur art.

