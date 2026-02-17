La République Tchèque est venue à bout du Danemark 3-2 mardi en huitième de finale du tournoi olympique masculin à Milan. La sélection de Radim Rulik affrontera le Canada pour une place dans le dernier carré mercredi à 16h40.

ats

Après avoir encaissé l'égalisation danoise à la 30e, les Tchèques ont repris l'avantage 73 secondes plus tard par David Kampf, avant que Roman Cervenka ne porte le score à 3-1 à la 32e. Malgré la réduction du score à 3-2 signée Nick Olesen à la 38e, le Danemark n'est pas parvenu à égaliser dans le dernier tiers malgré deux pénalités concédées par la Tchéquie.

En début d'après-midi, les Allemands sont facilement venus à bout de la France 5-1, en menant déjà 3-0 au terme de la première période. Les hommes d'Harold Kreis affronteront la Slovaquie mercredi à 12h10 en quart de finale.