JO 2026 - Ski alpin La revanche de «Fast Rast», les larmes de Wendy Holdener

ATS

18.2.2026 - 21:00

Camille Rast a remporté la médaille d'argent olympique en slalom malgré ses critiques envers la piste pour «juniors» de Cortina. Wendy Holdener s'est montrée très déçue de sa 4e place.

Mercredi, Camille Rast s'est réconciliée avec les Jeux olympiques.
Mercredi, Camille Rast s'est réconciliée avec les Jeux olympiques.
IMAGO/AFLOSPORT

Keystone-SDA

18.02.2026, 21:00

«Fast Rast», ont écrit les soutiens de Camille Rast sur un carton – et la Valaisanne de 26 ans, aux nerfs d'acier, leur a répondu en livrant une performance impressionnante. Seule Mikaela Shiffrin, détentrice du record de victoires en Coupe du monde (108), est restée hors de portéehors de portée. Mais, comme elle l'a déclaré: «La 2e place, c'est déjà bien. Je suis vraiment satisfaite.»

JO 2026 - Ski alpin. Derrière la reine Shiffrin, Rast décroche sa précieuse médaille !

JO 2026 - Ski alpinDerrière la reine Shiffrin, Rast décroche sa précieuse médaille !

Ces derniers jours, le ton était différent. Camille Rast avait critiqué la piste de slalom, qu'elle jugeait beaucoup trop facile, parlant d'une «piste junior» indigne d'une épreuve olympique. Mais au final, les deux meilleures slalomeuses de la saison ont dominé toutes les autres, peu importe la difficulté du parcours.

Envie de skier vite

Ce n'était pas une question de tactique, a assuré Rast. «Ce n'était pas non plus de la négativité, mais simplement un fait. C'est une piste plate, et ce n'est pas mon terrain de prédilection.» Elle est néanmoins parvenue à prendre le départ avec la bonne attitude et, comme le lui ont demandé ses supporters, à dévaler rapidement la piste de slalom. «J'avais très envie de skier vite aujourd'hui», a expliqué Rast. Et elle a même ressenti encore plus de pression, car elle voulait prouver qu'elle pouvait aussi être rapide sur une piste qui ne lui convenait pas.

Rast ironise après le géant. «Oui, il reste le slalom... sur une piste pour les juniors de 44 secondes»

Rast ironise après le géant«Oui, il reste le slalom... sur une piste pour les juniors de 44 secondes»

La Valaisanne originaire de la région de Crans-Montana a une fois de plus démontré qu'elle était une excellente compétitrice et qu'elle savait se montrer prête le moment venu, alors qu'elle est montée pour la première fois sur le podium de la Coupe du monde il y a un peu plus d'un an. Elle a dû surmonter de nombreux obstacles, de la mononucléose infectieuse à 18 ans, la dépression qui a suivi puis une rupture du ligament croisé il y a six ans. Sans cela, la championne du monde junior 2017 se serait imposée bien plus tôt parmi l'élite mondiale.

Après sa déception en géant (12e), elle a démontré sa force mentale à Cortina. Elle n'était pas satisfaite de sa première manche, mais l'était de la deuxième, qui lui a permis de passer de la 4e à la 2e place. «L'or était hors de portée après la première manche, mais j'ai ensuite réussi à assembler toutes les pièces du puzzle.»

JO 2026 - Ski alpin. «Grande Fede» Brignone qui s'offre un sensationnel doublé, des regrets pour Rast

JO 2026 - Ski alpin«Grande Fede» Brignone qui s'offre un sensationnel doublé, des regrets pour Rast

Une délivrance pour l'équipe féminine

Avec cette médaille, Rast s'est réconcilié avec les Jeux olympiques, même si elle reste d'avis qu'ils n'ont en réalité pas plus de valeur qu'un championnat du monde ou une course de Coupe du monde. «C'est certainement une bonne chose d'avoir cela dans sa carrière», a-t-elle reconnu en regardant la médaille autour de son cou. «Mais ce n'est pas comme si je ne pouvais me vendre qu'avec cette médaille. La Coupe du monde est également très importante pour moi.» Elle devra désormais se passer de son entraîneur Denis Wicki, qui a disputé sa dernière course lors du slalom olympique. Il avait annoncé depuis longtemps qu'il mettait un terme à sa carrière pour des raisons familiales. «Je voulais aussi faire quelque chose de bien pour lui aujourd'hui.»

JO 2026 - Ski alpin. «Je la voulais tellement pour lui» - Une médaille pleine d’émotion pour Camille Rast

JO 2026 - Ski alpin«Je la voulais tellement pour lui» - Une médaille pleine d’émotion pour Camille Rast

La médaille de Rast est également une bonne nouvelle pour toute l'équipe féminine suisse après quatre courses olympiques, dont le meilleur résultat a été une 10e place de Malorie Blanc en super-G. Un résultat attendu au vu de l'hiver, au cours duquel la championne du monde de slalom 2025 est monté sur huit des onze podiums féminins. «En géant, j'ai toutefois ressenti davantage de pression, car j'étais la seule Suissesse sur le podium de la Coupe du monde, à côté de Lara Gut-Behrami. Mais en slalom, nous formons une équipe vraiment solide.»

Les larmes d'Holdener

À l'autre bout de l'échelle des émotions, Wendy Holdener s'est présentée en larmes pour exprimer sa déception. «Depuis l'entraînement estival en Argentine, mon seul objectif était de devenir championne olympique», explique la quintuple médaillée olympique. «Cela a toujours été présent dans mon esprit.»

A 32 ans, il s'agissait peut-être des derniers Jeux pour la Schwytzoise. Elle a manqué la médaille de bronze de 22 centièmes.

Les médaillés suisses des JO 2026

Les médaillés suisses des JO 2026

Résumé des médailles obtenues par la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

18.02.2026

