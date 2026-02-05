  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Franjo von Allmen «La Stelvio ? Cette piste est angoissante»

Clara Francey

5.2.2026

«Si c'était un animal, ce serait un lion»: ultra exigeante, féroce voire dangereuse, la Stelvio impose respect et crainte aux skieurs qui s'attaquent à cette piste mythique lors de la descente olympique samedi à Bormio.

Sur la Stelvio, Franjo von Allmen reste sur une deuxième place en descente.
Sur la Stelvio, Franjo von Allmen reste sur une deuxième place en descente.
AFP

Agence France-Presse

05.02.2026, 11:17

05.02.2026, 11:25

Champion du monde de descente en titre, le Suisse Franjo von Allmen plante le décor. «La Stelvio ? Une relation d'amour-haine. Cette piste est différente, angoissante. Mais elle est super pour les JO».

JO 2026. Marco Odermatt, Camille Rast et Cie en quête d'exploits

JO 2026Marco Odermatt, Camille Rast et Cie en quête d'exploits

«Pour moi, c'est la descente la plus difficile du circuit. Si c'était un animal, ce serait un lion», renchérit auprès de l'AFP l'Italien Dominik Paris, dompteur en chef de cette piste avec ses sept victoires en Coupe du monde, six en descente et une en Super-G, un record.

Nichée face nord, la Stelvio est un monstre alpin long de 3'250 mètres avec des pentes sombres, vertigineuses et le plus souvent glacées qui peuvent s'avérer terriblement hostiles.

Cyprien Sarrazin en a fait les frais en décembre 2024, un an après sa victoire à Bormio, lorsqu'il a chuté très lourdement à l'entraînement. Opéré d'un hématome intracrânien, le Français n'a plus rechaussé les skis en compétition depuis.

Ski alpin. La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»

Ski alpinLa colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»

Deux autres skieurs avaient été sérieusement blessés lors du même entraînement et plusieurs participants avaient vivement critiqué les organisateurs. «Ils ne savent rien faire d'autre que préparer des pistes dangereuses», avait fulminé le Français Nils Allègre.

«Chaque mètre est une guerre»

Mercredi, après le premier entraînement officiel des JO, Allègre a trouvé un tracé «plus agréable» grâce aux récentes chutes de neige qui, comme l'ont confirmé tous les participants, accroche plus que d'habitude sur une piste qui tient généralement de la patinoire.

«Comme on est en février, il y a aussi beaucoup plus de lumière. Même quand il ne fait pas beau, on est presque ébloui», ajoute-t-il.

Car l'étape de Coupe du monde à Bormio a traditionnellement lieu en décembre et l'ambiance est souvent lugubre, au point que les organisateurs allument les projecteurs en pleine journée.

«Même quand il fait grand beau, on ne voit rien sur la piste. C'est noir, c'est ‹monstre glacé›, très ondulé, donc extrêmement exigeant physiquement. Là, c'est, entre guillemets, un peu plus facile. Mais j'insiste sur les guillemets», abonde le coéquipier d'Allègre en équipe de France, Maxence Muzaton.

«Ca reste la Stelvio, un combat du début à la fin», prévient l'Autrichien Vincent Kriechmayr qui développe: «à Wengen et même à Kitzbuhel, il y a des sections plus plates où on peut, toutes proportions gardées, se relaxer un peu. Ici chaque mètre est une guerre».

Un mur attend les athlètes dès le portillon de départ et ils enchaînent sur des longues courbes, propulsés à plus de 100 km/h.

«Il faut le bagage complet»

«Il y a zéro répit du début à la fin. Jusqu'à l'avant-dernière porte, on est constamment dans la pente, constamment en train d'avoir des contraintes de virage, de se faire taper. Il y a beaucoup de mouvements de terrain. C'est une minute cinquante à haute intensité», raconte le jeune Français Alban Elezi Cannaferina, qui découvre la piste et s'abreuve de conseils par messages auprès de... Cyprien Sarrazin.

«On m'a dit que c'était un Bormio facile au niveau des conditions mais honnêtement c'est quelque chose !», insiste-t-il.

Le maître des lieux, Dominik Paris, veut bien livrer quelques clés de sa recette: «il faut réussir à tenir sa ligne tout en laissant filer les skis pour ne pas trop ralentir. C'est un vrai défi. En fait, il faut avoir le bagage complet du descendeur: vitesse, technique, lecture du terrain et sens des trajectoires».

Et ne pas avoir peur car la Stelvio s'est encore montrée impitoyable mercredi avec le Norvégien Fredrik Moeller, héliporté vers un hôpital après une chute, épaule en vrac.

«C'est une piste qui peut être dangereuse parce qu'elle est tellement exigeante. Il faut garder la lucidité jusqu'à la fin lorsque les cuisses te brûlent», explique la nouvelle star italienne, Giovanni Franzoni.

Lui aussi estime que la Stelvio va, vu son pédigrée, désigner un très beau champion olympique. «A la fois rapide, costaud et technique», dit-il. Et intrépide, forcément.

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Vous vous demandez où auront lieu les Jeux d’hiver ? Découvrez les sites olympiques de Milan, répartis entre la ville et les régions alpines, où se dérouleront les principales compétitions.

15.01.2026

Les plus lus

Elle meurt de froid seule en montagne – Ses parents brisent le silence
Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !
Mathias Reynard a eu besoin d'une aide psychologique
Premiers paiements de l'aide d'urgence pour Crans-Montana
Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !
«Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»