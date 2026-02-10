  1. Clients Privés
JO 2026 - Curling Une famille en or : la fratrie suédoise vainc les États-Unis

ATS

10.2.2026 - 20:00

Isabella et Rasmus Wranaa sont devenus champions olympique de double mixte. Les Suédois, frère et soeur, ont pris le dessus 6-5 sur la paire américaine en finale.

Keystone-SDA

10.02.2026, 20:00

10.02.2026, 20:07

La décision est intervenue au 8e end. Alors que les Etats-Unis menaient 5-4 avant l'ultime pierre suédoise, la Suède est parvenue à s'offrir un coup de deux décisif avec celle-ci pour s'adjuger la rencontre. Il s'agit du deuxième titre olympique pour Rasmus Wranaa, qui avait été titré chez les messieurs en 2022.

JO 2026 - Curling. Les Schwaller disent au revoir à une médaille olympique

JO 2026 - CurlingLes Schwaller disent au revoir à une médaille olympique

Plus tôt dans la journée, l'Italie est venu à bout de la Grande-Bretagne 5-3 dans le match pour la 3e place, et s'est paré de bronze.

