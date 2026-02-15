  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace La Suisse affrontera l'Italie en huitièmes de finale

ATS

15.2.2026 - 23:44

Victorieuse de la Tchéquie 4-3 ap dimanche, l'équipe de Suisse masculine affrontera l'Italie mardi en huitièmes de finale. En cas de succès, elle défiera la Finlande mercredi en quarts.

La Suisse affrontera l'Italie mardi à Milan en huitièmes de finale.
La Suisse affrontera l'Italie mardi à Milan en huitièmes de finale.
ATS

Keystone-SDA

15.02.2026, 23:44

16.02.2026, 00:21

La Suisse connaît la suite de son programme olympique. La sélection de Patrick Fischer termine cette phase préliminaire au 5e rang et gagne le droit de se frotter à l'équipe la moins bien classée de cette première partie de tournoi, l'Italie. Comme la France, les Transalpins ont fini avec trois défaites en autant de rencontres et un goal average de -15. La différence entre les deux nations s'est faite au nombre de buts inscrits, cinq pour les Tricolores, quatre seulement pour les Azzurri.

Patrick Fischer. «Je suis très content de cette victoire, on a joué avec beaucoup de coeur»

Patrick Fischer«Je suis très content de cette victoire, on a joué avec beaucoup de coeur»

Battus 5-1 par les Etats-Unis, les Allemands ont obtenu un joli prix de consolation. Sixièmes, ils joueront contre la France en huitièmes de finale et face à la Slovaquie en cas de victoire. Un chemin somme toute plus simple que celui qui attend les Helvètes avec une éventuelle bataille face aux Finlandais en quarts de finale. Des Nordiques reposés puisqu'ils se sont qualifiés en tant que meilleurs deuxièmes.

Les deux autres huitièmes de finale verront la Suède affronter la Lettonie et la Tchéquie défier le Danemark. Si les deux pays favoris l'emportent, cela donnerait des quarts Etats-Unis – Suède et Canada – Tchéquie.

