JO 2026 - Hockey sur glace Douche froide canadienne : les Helvètes redescendent sur glace

ATS

13.2.2026 - 23:45

L'équipe de Suisse masculine s'est logiquement inclinée vendredi face au Canada à Milan pour son deuxième match du tournoi olympique. Une défaite 5-1 un peu trop lourde.

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs - Gallery
La Suisse battue par le Canada avec les honneurs - Gallery. Akira Schmid s'est offert un arrêt incroyable sur un tir de Crosby

Akira Schmid s'est offert un arrêt incroyable sur un tir de Crosby

Photo: ATS

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs - Gallery. Sidney Crosby dans ses oeuvres

Sidney Crosby dans ses oeuvres

Photo: ATS

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs - Gallery
La Suisse battue par le Canada avec les honneurs - Gallery. Akira Schmid s'est offert un arrêt incroyable sur un tir de Crosby

Akira Schmid s'est offert un arrêt incroyable sur un tir de Crosby

Photo: ATS

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs - Gallery. Sidney Crosby dans ses oeuvres

Sidney Crosby dans ses oeuvres

Photo: ATS

Keystone-SDA

13.02.2026, 23:45

14.02.2026, 00:03

Beaucoup de fans suisses attendaient ce match depuis des années. Ce n'est en effet pas tous les jours que l'on peut affronter une équipe composée de Sidney Crosby et Connor McDavid, deux des plus grands joueurs de l'histoire du hockey, ensemble pour la première fois dans un tournoi estampillé IIHF. Au final, le Canada a montré sa superiorité, mais la Suisse n'a pas démérité. Elle aurait pu espérer mieux si le tir de Niederreiter à la 47e n'avait pas attrapé le poteau.

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse face au défi ultime à Milan

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse face au défi ultime à Milan

Premier tiers de feu

Le début du match fut très animé. Dès la première minute, Akira Schmid a été sauvé par sa transversale sur un tir lointain des Canadiens. Dans la foulée, c'est Nino Niederreiter qui fut proche d'ouvrir le score. Mais cette ouverture du score fut l'oeuvre du Canada à la 6e. Une bête pénalité de Dean Kukan a conduit au premier power-play des hommes de Jon Cooper qui n'ont mis que 19 secondes à trouver la faille par Connor McDavid.

JO 2026 - Hockey sur glace. Avertissement aux Helvètes : le Canada sort les muscles face aux Tchèques

JO 2026 - Hockey sur glaceAvertissement aux Helvètes : le Canada sort les muscles face aux Tchèques

Moins d'une minute plus tard, Sidney Crosby a cru avoir doublé la mise sur un backhand dont lui seul a le secret, mais Akira Schmid a sorti un coup du scorpion pour détourner le puck du patin! Le 2-0 est tout de même tombé à la 11e grâce à Harley, servi par McDavid. Loin de paniquer, les Suisses ont su revenir à la marque à la 13e grâce à Pius Suter en avantage numérique et après qu'Andrighetto a trouvé la transversale. Quelques instants plus tard, c'est Kevin Fiala qui s'est cassé les dents sur Logan Thompson.

Ce que l'on peut retenir de cette partie, c'est que la moindre petite imprécision ou absence se paie cash. A la 25e, Macklin Celebrini a inscrit le 3-1 sur une belle passe de MacKinnon. La Suisse ne s'est pas écroulée. Hischier à eu sa chance à 4 contre 5 à la 28e et Kurashev deux opportunités de réduire la marque à la 40e.

Trois blessés suisses

Dans l'enchaînement ou presque du raté de Niederreiter, les Canadiens ont enfoncé le clou par Crosby d'une habile déviation. A la 54e, c'est MacKinnon qui y est allé du 5-1. Les trois têtes du cerbère à la Feuille d'érable, Crosby-McDavid-MacKinnon, ont une nouvelle fois montré qu'ils évoluaient sur une autre planète.

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice

Patrick Fischer a malheureusement perdu trois de ses soldats durant ce match. Andrea Glauser, Denis Malgin et Kevin Fiala n'ont pas terminé la rencontre. Le joueur des Los Angeles Kings a même quitté la glace sur une civière, visiblement touché à la jambe gauche après que Tom Wilson lui est tombé dessus. Toute l'équipe canadienne est restée sur la glace pour saluer le St-Gallois.

Après deux rencontres, le Canada est déjà assuré d'être premier du groupe avant même le dernier match contre la France. La Suisse jouera son troisième match de poule dimanche (12h10) contre la Tchéquie.

