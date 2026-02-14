  1. Clients Privés
JO 2026 - Curling La Suisse déroule contre le Canada

ATS

14.2.2026 - 16:52

Quatre sur quatre pour la Suisse dans le tournoi masculin! Yannick Schwaller et ses coéquipiers ont poursuivi leur sans-faute avec un large succès 9-5 devant le Canada.

Une équipe de Suisse pour l'instant irrésistible.
Une équipe de Suisse pour l'instant irrésistible.
ATS

Keystone-SDA

14.02.2026, 16:52

14.02.2026, 16:54

Yannick Schwaller Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-van Berkel ont réussi un coup de deux lors du premier end pour annoncer la couleur d’entrée de jeu dans ce choc au sommet. Les Suisses n’ont jamais perdu le contrôle de la partie grâce notamment à trois autres coups de deux. A la faveur de cette victoire, les Suisses s’avancent comme les grands favoris du tournoi même si la qualification pour les demi-finales n’est pas encore acquise.

En début de journée, les dames du CC Aarau n'avaient pas connu la même réussite. Elles se sont inclinées 7-5 devant le Japon pour concéder leur première défaite dans ce tournoi. La skip Silvana Tirinzoni et ses équipières Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz n'ont pas, contrairement aux hommes, su capitaliser leur coup de deux au premier end. Elles tenteront de rebondir ce soir contre le Canada.

JO 2026 - Curling. Une première défaite pour les Suissesses

JO 2026 - CurlingUne première défaite pour les Suissesses

