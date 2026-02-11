  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

par Jean-Frédéric Debétaz

11.2.2026 - 13:42

L'équipe de Suisse masculine commence son tournoi olympique jeudi (12h10) contre la France à Milan. Il faudra tout de suite trouver les automatismes.

Roman Josi et l'équipe de Suisse lancent leur tournoi olympique jeudi.
Roman Josi et l'équipe de Suisse lancent leur tournoi olympique jeudi.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz

11.02.2026, 13:42

11.02.2026, 13:43

Enfin! Après douze ans d'absence, les joueurs de NHL font leur retour aux JO. En 2014, le Canada emmené par le légendaire Sidney Crosby avait décroché l'or. Les deux éditions asiatiques se sont ensuite déroulées sans les meilleurs joueurs de la planète.

Pour la Suisse, cela signifie que dix joueurs de la plus grande ligue du monde seront de la partie. On peut donc dire sans trop s'avancer qu'il s'agit de la meilleure équipe de Suisse de l'histoire.

JO 2026 - Hockey sur glace. «On a de fantastiques joueurs» : la plus belle équipe de Suisse de l'histoire

JO 2026 - Hockey sur glace«On a de fantastiques joueurs» : la plus belle équipe de Suisse de l'histoire

Au Championnat du monde 2024 à Prague, Patrick Fischer avait pu compter sur sept joueurs de NHL, ce qui constituait un record. Là, il dispose d'un gardien (Akira Schmid), de trois défenseurs (Roman Josi, Jonas Siegenthaler et Janis Moser) et de six attaquants (Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederrieter, Pius Suter et Philipp Kurashev) débarquant d'outre-Atlantique.

Des lignes homogènes

Intelligemment, le sélectionneur n'a pas cédé à la tentation de mettre tous ses oeufs dans le même panier. Il a préféré diluer ses forces sur plusieurs lignes. A l'entraînement, le Zougois a composé les lignes suivantes: Fiala-Hischier-Thürkauf, Andrighetto-Malgin-Niederreiter, Kurashev-Suter-Meier et enfin Jäger-Bertschy-Riat avec Knak et Schmid en surnuméraires. En défense, Josi retrouve Glauser comme en 2024, Siegenthaler jouera avec Kukan, et Moser avec Fora. Berni et Marti forment la quatrième paire.

JO 2026 - Hockey sur glace. Une hiérarchie claire : Roman Josi capitaine de l’armada helvétique

JO 2026 - Hockey sur glaceUne hiérarchie claire : Roman Josi capitaine de l’armada helvétique

Reste la question des gardiens. Rien n'a encore filtré concernant les titulaires, mais on peut imaginer que Reto Berra sera le numéro 3. lui qui était sur la glace lors d'un entraînement optionnel. Septuple champion de Suisse et triple médaillé d'argent avec la Suisse au Mondial (2018, 2024 et 2025), Leonardo Genoni part sans doute avec les faveurs du pronostic face à Akira Schmid, encore novice à ce niveau.

Terminer premier ou deuxième

La première rencontre voit donc la Suisse affronter la France, dirigée par Yorick Treille et reléguée dernièrement dans le groupe B. Dans les rangs français, on compte énormément sur Alexandre Texier qui s'est relancé à Montréal. On se souvient du passage du Grenoblois à Zurich lors de la saison 2022/23. Il y a en outre sept joueurs de National League avec les Ajoulots Antoine Keller, Thomas Thiry, Kevin Bozon et Pierre-Edouard Bellemare, le Lausannois Floran Douay, le gardien de Langnau Martin Neckar et le défenseur de Davos Enzo Guebey.

La Suisse part clairement favorite de cette rencontre, où il s'agira tout de même de ne pas de prendre les Français de haut. En général sous Patrick Fischer, ce n'est pas le style de la maison. Il faut remonter à 2017 pour trouver trace d'une défaite contre un adversaire intrinsèquement inférieur. Il s'agissait de la France avec une défaite 4-3 tab à Paris lors du Mondial.

Si la Suisse veut s'épargner un huitième de finale, il lui faudra soit remporter son groupe et donc faire mieux que le Canada et la Tchéquie, soit terminer meilleur deuxième. Cela signifie qu'il faudra probablement marquer des buts pour avoir un goal average intéressant. Les deux autres groupes sont composés de la Finlande avec la Suède, la Slovaquie et l'Italie, et des Etats-Unis avec l'Allemagne, la Lettonie et le Danemark.

Christoph Bertschy et Patrick Fischer : «Rester focus et être prêt dès le début»

Christoph Bertschy et Patrick Fischer : «Rester focus et être prêt dès le début»

L'Équipe suisse masculine de hockey sur glace est dans les starting blocks à Milan. La formation de Patrick Fischer entame ce tournoi olympique avec beaucoup de confiance, suite à sa médaille d'argent au dernier Mondial.

06.02.2026

