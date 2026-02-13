L'équipe de Suisse masculine de hockey sur glace fait face au défi ultime vendredi dans le tournoi olympique. Elle affrontera dès 21h10 le Canada et ses superstars.

Après leur victoire face à la France, les Suisses font face à un grand défi. ATS

Keystone-SDA ATS

La journée sera aussi marquée par le programme libre messieurs en patinage artistique, ainsi que par la spectaculaire finale du snowboard halfpipe messieurs.

Le Canada disputera aussi son deuxième match dans le tournoi masculin de hockey sur glace, dont il est le favori. Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon et Cie se frotteront à une équipe de Suisse qui a également fière allure, et qui a solidement remporté son premier match du tournoi jeudi contre la France (4-0).

Le capitaine helvétique Roman Josi et ses coéquipiers devront certainement avant tout se contenter de défendre. Patrick Fischer ne manque toutefois pas non plus d'atouts offensifs avec les «NHLers» Nico Hischier, Kevin Fiala ou Timo Meier, ainsi que le duo des Zurich Lions Malgin/Andrighetto.

Toujours sur la glace, le patineur artistique schaffhousois Lukas Britschgi disputera dès 19h le programme libre. Décevant 19e du court, il devra sortir le grand jeu pour atteindre son objectif, une place dans le top 8. L'Américain Ilia Malinin devrait quant à lui sauf accident décrocher l'or olympique.

Sur la neige, la journée de vendredi est la première sans épreuve de ski alpin. Mais les rendez-vous ne manquent pas. A commencer par la finale du snowboard halfpipe messieurs, dans laquelle l'Australien Scotty James tentera de repousser les assauts de l'armada japonaise. Aucun Suisse ne sera en revanche de la partie dès 19h30.

Klaebo pour un record

En fond, le Norvégien Johannes Klaebo visera dans le 10 km skating son troisième or en trois épreuves dans ces JO. Un nouveau sacre lui permettrait d'égaler le record de titres olympiques hivernaux (8), détenu par trois de ses compatriotes (les fondeurs Björn Dählie et Marit Björgen ainsi que le biathlète Ole Einar Björndalen).

Enfin, les rideuses suisses tenteront de créer l'exploit en snowboardcross, 20 ans après l'improbable sacre olympique de Tanja Frieden. Aline Albrecht, Anouk Dörig, Sina Siegenthaler et Noémie Wiedmer ne font pas partie des candidates déclarées au podium, mais Siegenthaler pointe tout de même au 9e rang de la Coupe du monde.