  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Hockey sur glace La Suisse face au défi ultime à Milan

ATS

13.2.2026 - 04:00

L'équipe de Suisse masculine de hockey sur glace fait face au défi ultime vendredi dans le tournoi olympique. Elle affrontera dès 21h10 le Canada et ses superstars.

Après leur victoire face à la France, les Suisses font face à un grand défi.
Après leur victoire face à la France, les Suisses font face à un grand défi.
ATS

Keystone-SDA

13.02.2026, 04:00

13.02.2026, 07:02

La journée sera aussi marquée par le programme libre messieurs en patinage artistique, ainsi que par la spectaculaire finale du snowboard halfpipe messieurs.

Le Canada disputera aussi son deuxième match dans le tournoi masculin de hockey sur glace, dont il est le favori. Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon et Cie se frotteront à une équipe de Suisse qui a également fière allure, et qui a solidement remporté son premier match du tournoi jeudi contre la France (4-0).

JO 2026 - Hockey sur glace. Avertissement aux Helvètes : le Canada sort les muscles face aux Tchèques

JO 2026 - Hockey sur glaceAvertissement aux Helvètes : le Canada sort les muscles face aux Tchèques

Le capitaine helvétique Roman Josi et ses coéquipiers devront certainement avant tout se contenter de défendre. Patrick Fischer ne manque toutefois pas non plus d'atouts offensifs avec les «NHLers» Nico Hischier, Kevin Fiala ou Timo Meier, ainsi que le duo des Zurich Lions Malgin/Andrighetto.

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice

Toujours sur la glace, le patineur artistique schaffhousois Lukas Britschgi disputera dès 19h le programme libre. Décevant 19e du court, il devra sortir le grand jeu pour atteindre son objectif, une place dans le top 8. L'Américain Ilia Malinin devrait quant à lui sauf accident décrocher l'or olympique.

Sur la neige, la journée de vendredi est la première sans épreuve de ski alpin. Mais les rendez-vous ne manquent pas. A commencer par la finale du snowboard halfpipe messieurs, dans laquelle l'Australien Scotty James tentera de repousser les assauts de l'armada japonaise. Aucun Suisse ne sera en revanche de la partie dès 19h30.

Klaebo pour un record

En fond, le Norvégien Johannes Klaebo visera dans le 10 km skating son troisième or en trois épreuves dans ces JO. Un nouveau sacre lui permettrait d'égaler le record de titres olympiques hivernaux (8), détenu par trois de ses compatriotes (les fondeurs Björn Dählie et Marit Björgen ainsi que le biathlète Ole Einar Björndalen).

JO 2026 - Ski de fond. Nadine Fähndrich subit une énorme désillusion !

JO 2026 - Ski de fondNadine Fähndrich subit une énorme désillusion !

Enfin, les rideuses suisses tenteront de créer l'exploit en snowboardcross, 20 ans après l'improbable sacre olympique de Tanja Frieden. Aline Albrecht, Anouk Dörig, Sina Siegenthaler et Noémie Wiedmer ne font pas partie des candidates déclarées au podium, mais Siegenthaler pointe tout de même au 9e rang de la Coupe du monde.

Les plus lus

«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
«Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»
Dossiers Epstein : des démocrates dénoncent un suivi de leurs recherches
Après le «casse du siècle», une fraude géante frappe la billetterie du Louvre
L’épopée thounoise intouchable,  Sion fait tomber un Bâle vacillant
Le Lötschental coupé du monde en raison d'une avalanche