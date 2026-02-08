  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Curling Une pierre millimétrée permet aux Schwaller de continuer à y croire

ATS

8.2.2026 - 16:29

Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller peuvent toujours rêver d'une médaille olympique à Cortina. Le duo suisse a signé une 4e victoire dimanche en battant la Grande-Bretagne, jusqu'ici invaincue.

Briar Schwaller-Huerlimann en pleine action.
Briar Schwaller-Huerlimann en pleine action.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.02.2026, 16:29

Briar Schwaller-Hürlimann a réussi le coup qu'il ne fallait pas manquer lors du 8e et dernier end pour permettre à la Suisse de s'imposer 7-6. Après une excellente entame, la paire helvétique avait vu les Britanniques prendre l'avantage à l'issue du 7e end.

JO 2026 - Curling. Les époux Schwaller dos au mur

JO 2026 - CurlingLes époux Schwaller dos au mur

En cas de défaite, les Suisses auraient été éliminés de la course au dernier carré. Avec désormais quatre victoires pour trois revers, tout reste possible, mais il faudra poursuivre sur cette lancée face à la Norvège dimanche soir (19h05), avant l'ultime ronde du round robin prévue lundi face au Canada (10h05).

JO 2026 - Curling. Les Schwaller largement battus par l'Italie en double mixte

JO 2026 - CurlingLes Schwaller largement battus par l'Italie en double mixte

Les plus lus

Andrew aurait invité Epstein à dîner à Buckingham
Odermatt-Meillard : la Suisse aligne son duo star en combiné !
On cherche un nouveau chef d'équipe... mais pas de la génération Z
«C’est pire que toutes les maladies qu'ils pensaient que j’avais»
Nouvelles révélations sur Crans-Montana, skis électriques et fraude chez RUAG
«Elle a joué et j'ai énormément de respect pour elle»