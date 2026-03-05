  1. Clients Privés
Jeux paralympiques 2026 Cinq néophytes helvétiques qui peuvent rêver en grand

par Melinda Hochegger

5.3.2026 - 10:41

Neuf athlètes représentent la Suisse aux Jeux paralympiques d'hiver. Mais cinq d'entre eux participent pour la première fois à cet événement.

Le Vaudois Emerick Sierro va vivre ses premiers Paralympiques et est le benjamin de la délégation.
Le Vaudois Emerick Sierro va vivre ses premiers Paralympiques et est le benjamin de la délégation.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Melinda Hochegger

05.03.2026, 10:41

Aron Fahrni

A 27 ans, il est déjà vainqueur de la Coupe du monde et champion du monde. Mais Aron Fahrni participe pour la première fois aux Paralympiques. Le snowboardeur emmentalois sait qu'il fait partie des favoris pour remporter une médaille. «Je ne veux toutefois pas me considérer comme un prétendant à une médaille, mais comme un sportif qui veut donner le meilleur de lui-même», explique Fahrni.

Dès lors que l'on se fixe un objectif, on ne peut pratiquement que perdre et finir par être déçu, souligne-t-il. Il préfère aborder les courses de manière détendue, afin que les conditions soient aussi proches que possible de celles de la Coupe du monde.

Fabrice von Grünigen

Au cours de l'hiver 2023/24, Fabrice von Grünigen a surpris tout le monde. Dès sa première saison de compétition, le snowboardeur de 24 ans a remporté le classement général de la Coupe d'Europe. Un an plus tard, il a été sélectionné pour les Championnats du monde et son rêve de participer aux Jeux paralympiques est désormais en passe de se réaliser.

Jeux paralympiques 2026. Les disciplines, les espoirs suisses... : tout ce qu'il faut savoir

Jeux paralympiques 2026Les disciplines, les espoirs suisses... : tout ce qu'il faut savoir

«Nous verrons bien comment cela se passera», déclare le Bernois en souriant. En course, il veut réussir les mêmes performances que celles qu'il a réalisées jusqu'à présent en Coupe du monde. Avec quatre top 3 d'affilée, dont une victoire, von Grünigen a montré qu'il pouvait lui aussi se battre aux avant-postes. Mais son objectif principal est de profiter des moments agréables: «Ce sont mes premiers Jeux paralympiques, je veux simplement profiter de l'expérience.»

Christophe Damas

Depuis août dernier, Christophe Damas n'a plus exercé d'activité professionnelle. Après l'école de recrues pour sportifs d'élite, le monoskibobeur s'est entièrement concentré sur le sport, avec pour objectif les Jeux paralympiques.

«Le plan semble fonctionner», déclare l'Appenzellois de 23 ans, qui vise un diplôme (top 8). «Si je fais mieux, je serai bien sûr très heureux», souligne Damas, qui ne sait pas dans laquelle des cinq disciplines il espère décrocher un diplôme: «On m'a déjà posé au moins dix fois la question de savoir où je me voyais avoir les meilleures chances. Honnêtement? Je n'ai toujours pas de réponse.»

Emerick Sierro

A 19 ans, Emerick Sierro est le benjamin de l'équipe. Le Vaudois a terminé ses études secondaires l'été dernier et se consacre depuis au ski. Tom Reulein, chef de mission, est convaincu qu'il peut créer la surprise. Lors du dernier géant avant les Jeux paralympiques, il a terminé 5e et pourra donc skier sans pression.

Jeux paralympiques. Neuf Suisses sélectionnés, dont trois Romands

Jeux paralympiquesNeuf Suisses sélectionnés, dont trois Romands

«A l'entraînement, il skie régulièrement plus vite que Robin Cuche et Théo Gmür», souligne Reulein. «Je ne me suis pas fixé d'objectif en termes de résultat, mais je serais bien sûr ravi d'obtenir un bon classement», déclare pour sa part Emerick Sierro. Mais en réalité, il souhaite avant tout acquérir de l'expérience.

Ueli Rotach

La sélection du St-Gallois de 23 ans dans l'équipe de Swiss Paralympic a été une surprise. Du moins pour Ueli Rotach lui-même. «Je suis très heureux», déclare le skieur à propos de sa première sélection aux Jeux paralympiques. «Mais j'ai besoin de temps pour réaliser que je vais vraiment y participer.»

Contrairement à la plupart des skieurs, Rotach ne participera pas aux cinq disciplines, mais uniquement au super-G et au géant. Il souhaite ainsi acquérir une première expérience sur la scène internationale.

Jeux paralympiques 2026. Une délégation helvétique «petite, mais de qualité»

Jeux paralympiques 2026Une délégation helvétique «petite, mais de qualité»

