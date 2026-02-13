Malmenée dans le deuxième tiers-temps, la Tchéquie s'est imposée 6-3 face à la France vendredi au tournoi olympique de Milan. Les Bleus menaient 3-2 mais ont fini par plier face à la vitesse des Tchèques.

Keystone-SDA ATS

Menés 2-0 et dépassés face à une équipe qui devait réagir au lendemain d'une large défaite contre le Canada (5-0), les Tricolores ont créé la surprise en marquant trois fois à l'entame de la deuxième période. Louis Boudon a inscrit un doublé en à peine plus de trois minutes, avant le 3-2 marqué par Hugo Gallet.

Les Tchèques, qui n'avaient concédé que sept tirs cadrés à ce moment du match, ont repris les commandes avant la deuxième pause, avant de plier l'affaire au début du dernier «vingt». Des buts de Filip Chlapik et de Roman Cervenka ont «chassé» le jeune portier de Langnau Martin Neckar.

Avec cette victoire, les Tchèques se relancent dans le groupe A. Ils joueront leur troisième et dernier match du tour préliminaire face à la Suisse dimanche à 12h10.