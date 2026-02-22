  1. Clients Privés
JO 2026 - Curling La Team Tirinzoni en route pour un sacre historique

ATS

22.2.2026 - 04:01

Quatre médailles d'or sont attribuées au cours de l'ultime journée de ces JO 2026. La Team Tirinzoni cherchera à offrir au curling suisse le deuxième titre olympique de son histoire.

Tirinzoni pour écrire l'histoire du curling suisse.
Tirinzoni pour écrire l’histoire du curling suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.02.2026, 04:01

22.02.2026, 07:27

Le CC Aarau peut devenir la première équipe féminine suisse à se parer d'or aux Jeux, 28 ans après le sacre du Lausanne Olympique de Patrick Hürlimann et Patrik Lörtscher. Il s'agit de la huitième médaille olympique du curling suisse (la neuvième en incluant l'argent du double mixte en 2018), la troisième chez les dames.

La skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald et Selina Witschonke affronteront leurs éternelles rivales, l'équipe de la capitaine Anna Hasselborg, dès 11h05 en finale. Les Suédoises, tenantes du titre olympique, s'étaient imposées 6-4 face aux Suissesses lundi dernier dans le cadre du Round Robin.

Cette médaille devrait être la seule du jour pour la Suisse, dont la moisson 2026 est historique, à moins d'un improbable exploit de l'un des trois équipages de bob à quatre ou de la fondeuse Nadja Kälin sur le 50 km classique. Mais sait-on jamais avec la Grisonne, en argent dans le sprint par équipe et 4e du skiathlon à Tesero?

Tout sera terminé sur les autres sites de compétition lorsque la dernière finale, la plus attendue dans ces JO 2026, démarrera à Milan à 14h10. Canada et Etats-Unis en découdront en finale du tournoi masculin de hockey sur glace, dans une affiche de rêve pour le retour des joueurs de NHL après 12 ans d'absence.

Tirinzoni annonce la couleur. «Il n'y aura qu'un seul objectif, et c'est la médaille d'or»

Tirinzoni annonce la couleur«Il n'y aura qu'un seul objectif, et c'est la médaille d'or»

