JO 2026 - Skicross La Vaudoise Fanny Smith remporte la médaille d'argent !

Clara Francey

20.2.2026

Magnifique Fanny Smith! La Vaudoise de 33 ans a décroché une troisième médaille consécutive aux Jeux olympiques en remportant l'argent vendredi à Livigno. Elle a terminé derrière l'Allemande Daniela Maier et devant la Suédoise Sandra Näslund.

La Vaudoise a obtenu son plus beau métal olympique à Livigno.
La Vaudoise a obtenu son plus beau métal olympique à Livigno.
AFP

Keystone-ATS

20.02.2026, 13:20

20.02.2026, 13:32

Après deux médailles de bronze obtenues à PyeongChang (2018) et Pékin (2022), la skieuse de Villars a obtenu son plus beau métal sur la plus grande des scènes. Sur une piste qu'elle ne semblait pas porter dans son coeur, elle s'est montrée diablement solide tout au long de la journée, jusqu'en finale.

Partie en troisième position, la double championne du monde (2013 et 2025) a placé une attaque décisive à mi-parcours pour dépasser Sandra Näslund. Elle n'a juste pas pu revenir sur Daniela Maier, qui l'avait devancée en 2022 sur le podium avant que le CIO n'attribue aussi une breloque à la Vaudoise après un recours.

Gantenbein proche de la finale

Derrière Fanny Smith, la Grisonne Talina Gantenbein (5e) et la Genevoise Sixtine Cousin (7e) ont été éliminées en demi-finale. Ce fut particulièrement dur pour Gantenbein, battue par la Française Marielle Berger Sabbatel à la photo-finish.

La Zurichoise Saskja Lack a vu quant à elle son parcours prendre fin en quart de finale.

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée»

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée»

À 33 ans, Fanny Smith participe déjà à ses cinquièmes Jeux olympiques. Auteure d'un très bon début de saison malgré une blessure lors de la préparation, elle souhaite aborder ces Jeux avec moins de pression.

27.01.2026

