L'Italienne Rebecca Passler, contrôlée positive fin janvier à une substance interdite, a été autorisée à participer aux JO 2026. La commission d'appel de l'agence italienne antidopage (Nado) a donné son feu vert.

Rebecca Passler, contrôlée positive fin janvier à une substance interdite, a été autorisée à participer aux JO 2026. ats

Keystone-SDA ATS

Selon la Fédération italienne de sports d'hiver (Fisi), la Nado a accepté la thèse de «l'ingestion involontaire ou de la contamination involontaire de la substance en question», avancée par la biathlète, suspendue provisoirement depuis le 2 février. «Elle rejoindra ses partenaires de l'équipe d'Italie à partir du lundi 16 février», a précisé la fédération italienne qui «se réjouit du résultat de ce recours».

«Les derniers jours ont été très difficiles, a de son côté expliqué Passler, citée dans le communiqué. J'ai toujours cru en ma bonne foi (...) Maintenant, je peux enfin me concentrer à 100 % sur le biathlon».

Lors d'un contrôle réalisé hors compétition le 26 janvier, l'analyse de l'échantillon prévlevé sur Passler avait révélé la présence de létrozole, un anti-oestrogène utilisé dans le traitement du cancer du sein.

Ce produit, dans la catégorie des modulateurs hormonaux et métaboliques, est interdit par l'Agence mondiale antidopage (AMA), qui peut faire appel de cette décision.