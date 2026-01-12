  1. Clients Privés
Jeux olympiques 2038 Lausanne, Crans-Montana, Genève... Les sites prévus connus

Nicolas Larchevêque

12.1.2026

En 2038, les Jeux olympiques d'hiver devraient avoir lieu en Suisse pour la première fois depuis 90 ans. Les sites prévus par l'association Switzerland 2038 sont désormais connus.

L’association Switzerland 2038 a présenté lundi les sites prévus pour les Jeux en Suisse.
KEYSTONE
,

Keystone-ATS, Rédaction blue Sport

12.01.2026, 13:15

Genève, pour le curling et le patinage de vitesse, Lausanne, avec le patinage artistique et le short track, ou encore Crans-Montana, pour le ski alpin, ont notamment été retenu en Romandie. La capitale vaudoise est également envisagée pour accueillir la cérémonie d’ouverture et Berne pour la clôture.

Découvrez tous les sites sélectionnés pour les JO d’hiver 2038 en Suisse sur le graphique proposé par Keystone-ATS :

