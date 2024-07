Un premier bateau, celui de la Grèce, a franchi le Pont d'Austerlitz, à Paris, lançant vendredi la parade des délégations sur la Seine, au début de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Vers 19h40, un mur d'eau se déversant sous le pont s'est ouvert, libérant le passage pour cette embarcation, la première des 85 qui doivent convoyer plus de 6500 sportifs jusqu'au Trocadero.

Sur le pont situé dans l'est de la capitale figure la devise olympique «Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble» et celle de Paris, «Fluctuat Nec Mergitur».

Lady Gaga, mégastar américaine de la pop, a ensuite interprété «Mon truc en plumes» de Zizi Jeanmaire, titre emblématique du music-hall français. Rien de surprenant pour Lady Gaga, qui avait chanté, en français, «La vie en rose», standard d'Edith Piaf dans le film «A star is born» en 2018.

