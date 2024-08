Le Botswana a fêté mardi le retour de son sprinter Letsile Tebogo (21 ans). Il a apporté au pays d'Afrique australe la première médaille d'or olympique de son histoire en remportant le 200 m à Paris.

Le jeune homme est arrivé à l'aéroport de Gaborone en début d'après-midi, salué par des centaines de fans en T-shirts bleu ciel et noir, couleurs du drapeau. Familles, enfants et grands-parents ainsi qu'une multitude de jeunes gens ont applaudi et chanté, avant de se diriger vers le stade national pour prolonger les célébrations.

Ce mardi après-midi a été décrété férié, tout comme vendredi dernier, pour savourer la «sensation du Botswana», qui a décroché l'or sur le 200 m ainsi que l'argent dans le relais 4 x 400 m, portant à quatre le nombre total de médailles olympiques de l'histoire du pays.

