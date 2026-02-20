  1. Clients Privés
JO 2026 - Curling Du bronze mille fois mérité : les Helvètes poursuivent la moisson !

ATS

20.2.2026 - 21:30

La Suisse a cueilli une 17e médaille aux Jeux de Milan-Cortina avec la troisième place des curleurs du CC Genève. Ils ont battu la Norvège 6-2 dans le match pour la 3e place.

Benoît Schwarz-Van Berkel, Yannick Schwaller, Sven Michel et Pablo Lachat-Couchepin concluent un tournoi incroyable.
Benoît Schwarz-Van Berkel, Yannick Schwaller, Sven Michel et Pablo Lachat-Couchepin concluent un tournoi incroyable.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.02.2026, 21:30

20.02.2026, 21:42

Un coup de trois au deuxième end a permis aux Suisses de prendre très vite la main dans cette rencontre. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoit Schwarz-van Berkel n'ont jamais été inquiétés par des adversaires qui ont très vite abdiqué après le raté du skip Magnus Ramsfjell au 3e end sur une pierre qui aurait pu relancer cette petite finale.

JO 2026 - Curling. Battus «au pire moment», les Suisses joueront le bronze

JO 2026 - CurlingBattus «au pire moment», les Suisses joueront le bronze

Les Suisses ont, ainsi, su parfaitement rebondir au lendemain de la mortifiante défaite en demi-finale face à la Grande-Bretagne. Après un round-robin parfait avec neuf victoires en neuf matches, le quatuor espérait sans doute davantage que cette médaille de bronze qui récompense toutefois une performance de choix lors de ce tournoi olympique.

JO 2026 - Curling. Exploit rare dans le Round Robin pour les Suisses

JO 2026 - CurlingExploit rare dans le Round Robin pour les Suisses

Malheureux jeudi contre la Grande-Bretagne, Benoit Schwarz-van Berkel a cette fois rendu une copie parfaite pour remporter sa deuxième médaille de bronze aux Jeux après celle de Pyeongchang en 2018. A 34 ans, le no 4 de l'équipe sera-t-il partant pour une nouvelle aventure olympique? La question peut se poser comme elle se pose pour Sven Michel (37 ans). Agés respectivement de 30 et de 25 ans, Yannick Schwaller et Pablo Lachat-Couchepin ne nourrissent pas encore la même réflexion.

