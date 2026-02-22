  1. Clients Privés
«Le cœur brisé» Le Canada «inconsolable» après le but de Jack Hughes

ATS

22.2.2026 - 19:49

Au moment où Jack Hughes a offert l'or olympique aux Etats-Unis, un monde s'est effondré au Canada. Les gros titres des médias canadiens font état d'un «cœur brisé» et d'une nation «inconsolable».

Jack Hugues a fait le bonheur des uns et le malheur des autres.
Jack Hugues a fait le bonheur des uns et le malheur des autres.
AP

Keystone-SDA

22.02.2026, 19:49

22.02.2026, 19:57

Il faut croire que les Jeux olympiques organisés en Italie ne portent pas chance aux joueurs à la feuille d'érable. Il y a 20 ans, à Turin, les Canadiens alors entraînés par Wayne Gretzky avaient connu l'élimination en quart de finale: la plus grande humiliation de tous les temps pour Hockey Canada.

Au terme de la rencontre, tous les Canadiens devaient partager l'opinion de Connor McDavid. «C'était un match que nous aurions dû gagner», a regretté l'attaquant vedette d'Edmonton. «Nous savions que 40 millions de Canadiens étaient devant leur télévision et voulaient nous voir gagner», s'est désolé son sélectionneur Jon Cooper.

JO 2026 - Hockey sur glace. Les États-Unis s’emparent de l’or olympique aux dépens du Canada

JO 2026 - Hockey sur glaceLes États-Unis s’emparent de l’or olympique aux dépens du Canada

Comme en 1998 et 2006

Le Canada avait pourtant remporté six des sept derniers tournois où patinaient les stars de la prestigieuse ligue nord-américaine: les JO de Salt Lake City (2002), Vancouver (2010) et Sotchi (2014), aux Coupes du monde de hockey 2004 et 2016 – des compétitions organisées par la NHL – et la Confrontation des 4 nations l'an dernier.

Seules la Tchéquie (JO 1998) et la Suède (JO 2006) sont parvenues à damer le pion au Canada lorsque les meilleurs hockeyeurs du monde étaient présents. Et cette domination est de plus en plus difficile à maintenir, selon Connor McDavid. «Les Américains disposaient eux aussi d'une équipe incroyable. Leur vestiaire regorge également de superstars», a lâché celui qui a été élu MVP du tournoi, une maigre consolation.

Dominateurs, les Canadiens ont manqué de réussite en finale. Peut-être avaient-ils épuisé leur capital chance en quart de finale contre la Tchéquie (4-3 après prolongation) et en demi-finale contre la Finlande (3-2 avec un but décisif à la 60e minute).

Pour «Johnny Hockey»

Pendant ce temps, les Américains se sont surpassés. Connor Hellebuyck, coéquipier de Nino Niederreiter à Winnipeg, a joué le match de sa vie. Et le «Team USA» a puisé sa force dans de nombreux éléments.

Il y avait bien sûr le «Miracle on Ice» de Lake Placid, leur dernier or olympique obtenu contre toute attente face à l'armade soviétique en 1980, qu'il s'agissait de réitérer 46 ans plus tard, jour pour jour.

Il y avait aussi la disparition de Johnny Gaudreau, décédé il y a un an et demi lors d'une sortie à vélo avec son frère Matthew. «Johnny Hockey» aurait dû faire partie de l'équipe américaine à Milan. Son maillot est resté accroché dans le vestiaire pendant toute la durée du tournoi olympique.

Deux de ses enfants sont d'ailleurs venus sur la glace pour la cérémonie de remise des médailles. «Nous avons réussi», a déclaré la star de Toronto Auston Matthews, dont la carrière a débuté à Zurich. «Nous avons aussi gagné pour Johnny Hockey».

