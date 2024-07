Canada does it // Le Canada l’a fait 😤🍁



The #SMNT grab their first win of #Paris2024 with a strong win over Greece; they start group play 1-0 // L’#ENSM remporte son premier match à #Paris2024 avec une victoire solide face à la Grèce; ils débutent la phase de groupe 1-0 pic.twitter.com/nFNu6zgtA6