Le Canada a remporté le tournoi olympique masculin pour la 4e fois après 2006, 2010 et 2014. Le skip Brad Jacobs et ses équipiers ont battu la Grande-Bretagne 9-6 au 10e end.

Menés 6-5 après huit ends, les Canadiens ont réalisé un coup de trois au 9e end, et les Britanniques, tombeurs de l'équipe de Suisse en demi-finale, ne sont pas parvenus à égaliser dans la dernière phase de jeu.

Déjà finalistes à Pékin 2022 face à la Suède, le skip écossais Bruce Mouat et ses équipiers ont à nouveau échoué à devenir champions olympiques. Pour rappel, les Suisses du CC3C Genève ont remporté le match pour le bronze face à la Norvège 9-1 vendredi.