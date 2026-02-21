  1. Clients Privés
JO 2026 - Curling Le Canada remporte le tournoi masculin

ATS

21.2.2026 - 23:19

Le Canada a remporté le tournoi olympique masculin pour la 4e fois après 2006, 2010 et 2014. Le skip Brad Jacobs et ses équipiers ont battu la Grande-Bretagne 9-6 au 10e end.

Le Canada a remporté le tournoi olympique masculin pour la 4e fois après 2006, 2010 et 2014.
Le Canada a remporté le tournoi olympique masculin pour la 4e fois après 2006, 2010 et 2014.
ats

Keystone-SDA

21.02.2026, 23:19

Menés 6-5 après huit ends, les Canadiens ont réalisé un coup de trois au 9e end, et les Britanniques, tombeurs de l'équipe de Suisse en demi-finale, ne sont pas parvenus à égaliser dans la dernière phase de jeu.

Déjà finalistes à Pékin 2022 face à la Suède, le skip écossais Bruce Mouat et ses équipiers ont à nouveau échoué à devenir champions olympiques. Pour rappel, les Suisses du CC3C Genève ont remporté le match pour le bronze face à la Norvège 9-1 vendredi.

JO 2026 - Curling. «La plus grande défaite de ma carrière» - Un bronze au goût amer pour la Suisse

