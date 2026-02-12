  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Hockey sur glace Avertissement aux Helvètes : le Canada sort les muscles face aux Tchèques

ATS

12.2.2026 - 19:17

Les Canadiens ont pleinement réussi leur entrée en lice dans le tournoi olympique jeudi. Avant d'affronter la Suisse vendredi, Sidney Crosby et Cie ont battu la Tchéquie 5-0.

Keystone-SDA

12.02.2026, 19:17

12.02.2026, 22:24

Les Tchèques ont cependant répondu présent d'entrée dans le duel physique proposé par les joueurs à la feuille d'érable. Il a d'ailleurs fallu attendre les dernières secondes de la première période (19'54'') pour voir le jeune attaquant de 19 ans Macklin Celebrini, premier choix de la draft 2024, dévier un tir puissant de Cale Makar et ouvrir le score.

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice

En deuxième période, Mark Stone (27e) puis Bo Horvat (38e) ont permis au Canada d'entamer le dernier tiers en menant 3-0. Nathan MacKinnon (48e) et Nick Suzuki (54e) ont parachevé la démonstration canadienne, permettant ainsi à la star des Oilers Connor McDavid de terminer cette rencontre avec trois assists.

Nico Hischier minutieux. Malgré le 4-0 face à la France, «tout n’a pas été parfait»

Nico Hischier minutieuxMalgré le 4-0 face à la France, «tout n’a pas été parfait»

Vendredi à 21h10, le Canada affrontera l'équipe de Suisse, victorieuse 4-0 face à la France, pour sa deuxième rencontre dans ce groupe A.

Les plus lus

Dossiers Epstein : des démocrates dénoncent un suivi de leurs recherches
«Marco Odermatt ? J’espère lui voler la médaille d’or en géant !»
Après le «casse du siècle», une fraude géante frappe la billetterie du Louvre
«Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»
Trump menace l'Iran de conséquences «très traumatisantes»
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»