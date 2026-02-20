  1. Clients Privés
Après son triplé olympique Franjo von Allmen reçu en héros dans sa ville natale

ATS

20.2.2026 - 20:33

Le skieur Franjo von Allmen a été reçu en grande pompe vendredi soir dans son village de l'Oberland bernois. Tout Boltigen s'est mis en quatre pour accueillir le triple champion olympique de descente, super G et combiné par équipe.

Le champion olympique Franjo von Allmen reçu chez lui à Boltigen - Gallery
Le champion olympique Franjo von Allmen reçu chez lui à Boltigen - Gallery. La foule des grands jours était présente à Boltigen pour accueillir le triple champion olympique.

La foule des grands jours était présente à Boltigen pour accueillir le triple champion olympique.

Photo: ATS

Le champion olympique Franjo von Allmen reçu chez lui à Boltigen - Gallery. Les enfants du village ont interprété un chant en l'honneur de Franjo von Allmen, un geste qu'il semble apprécier.

Les enfants du village ont interprété un chant en l'honneur de Franjo von Allmen, un geste qu'il semble apprécier.

Photo: ATS

Le champion olympique Franjo von Allmen reçu chez lui à Boltigen - Gallery. Des banderoles et des messages en l'honneur de l'enfant du pays sont visibles partout à Boltigen.

Des banderoles et des messages en l'honneur de l'enfant du pays sont visibles partout à Boltigen.

Photo: ATS

Le champion olympique Franjo von Allmen reçu chez lui à Boltigen - Gallery. Les anneaux olympiques accueillent le voyageur au pays de "FvA".

Les anneaux olympiques accueillent le voyageur au pays de "FvA".

Photo: ATS

Le champion olympique Franjo von Allmen reçu chez lui à Boltigen - Gallery. Le président de Boltigen, Albert Wampfler, félicite le plus célèbre de ses administrés.

Le président de Boltigen, Albert Wampfler, félicite le plus célèbre de ses administrés.

Photo: ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 20:33

20.02.2026, 20:50

La fête s'est tenue dans une tente dressée près de l'école du village. Et des centaines de personnes ont suivi une retransmission de l'événement sur un grand écran. Von Allmen s'est montré impressionné et visiblement ému par l'accueil qui lui a été réservé.

JO 2026 - Ski alpin. Magistral : Franjo von Allmen est champion olympique de descente !

JO 2026 - Ski alpinMagistral : Franjo von Allmen est champion olympique de descente !

Des enfants et des jeunes membres du ski club local ont pu poser avec leur idole sur la scène. Après son retour des JO, le champion olympique n'avait pas manqué l'occasion de participer à une course avec les membres du club ni de se mesurer aux skieurs du Simmental.

JO 2026 - Ski alpin. Démonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard

JO 2026 - Ski alpinDémonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard

Dans la région de Boltigen, de nombreuses maisons et granges étaient décorées de banderole en l'honneur du champion de 24 ans. On pouvait y lire «Bravo Franjo» et y voir des anneaux olympiques peints sur des draps.

JO 2026 - Ski alpin. HISTORIQUE ! Von Allmen poursuit sa razzia dorée en super-G, «Odi» en bronze

JO 2026 - Ski alpinHISTORIQUE ! Von Allmen poursuit sa razzia dorée en super-G, «Odi» en bronze

Franjo von Allmen a depuis longtemps un fan club en Suisse. Baptisé «Franatiker», il comptait treize membres à sa fondation en 2022. Leur nombre est désormais passé à 1600.

Fantastique Franjo von Allmen, sacré champion olympique de descente !

Fantastique Franjo von Allmen, sacré champion olympique de descente !

A Bormio, le Bernois de 24 ans a maîtrisé la Stelvio de bout en bout pour s’offrir le Graal olympique.

07.02.2026

