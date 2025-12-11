  1. Clients Privés
«Pas tenus pour responsables» Le CIO en faveur d’un retour des juniors russes sans restriction

Nicolas Larchevêque

11.12.2025

Le Comité international olympique (CIO) a recommandé le retour avec hymne et drapeau des Russes et Bélarusses dans les compétitions juniors, sports collectifs inclus, à la différence des restrictions maintenues dans les épreuves seniors.

Le CIO prône le retour des juniors russes avec hymne et drapeau (archive).
Le CIO prône le retour des juniors russes avec hymne et drapeau (archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.12.2025, 19:07

Décidée mercredi par sa commission exécutive sans être rendue publique, cette proposition a été approuvée jeudi par les représentants des fédérations internationales, qui ont cependant prévenu que son application «prendrait du temps», selon le communiqué du CIO.

Réunis à Lausanne pour le 14e «sommet olympique», ces représentants ainsi que ceux des comités nationaux olympiques, des athlètes et des instances antidopage «ont reconnu que les athlètes, et en particulier les jeunes athlètes, ne devaient pas être tenus pour responsables des agissements de leur gouvernement», explique encore le CIO.

JO 2026. Comme à Paris, les Russes admis sous drapeau neutre

JO 2026Comme à Paris, les Russes admis sous drapeau neutre

«Le sport est pour eux une source d'espoir et le moyen de montrer que tous les athlètes peuvent observer les mêmes règles et se respecter mutuellement», poursuit le texte.

Les participants au 14e sommet olympique ont en revanche maintenu les conditions imposées aux sportifs russes et bélarusses seniors: une participation aux épreuves internationales uniquement sous bannière neutre, à titre individuel, et à condition de n'avoir pas publiquement soutenu la guerre en Ukraine et de n'être pas sous contrat avec l'armée ou les services de sécurité.

Tentative de l'UEFA en 2023

De même, les officiels des deux pays demeurent bannis des compétitions internationales, juniors comme seniors, et aucune épreuve internationale ne doit être organisée en Russie, des sanctions en place sans discontinuer depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

«Nous remercions la commission exécutive du CIO pour ses avancées progressives et cohérentes vers le rétablissement des principes fondamentaux de la Charte olympique», a réagi sur le réseau Telegram le ministre russe des Sports, Mikhaïl Degtyarev. Il a promis de continuer «à œuvrer pour la restauration complète des droits de tous» les athlètes russes.

Organisé à huis clos chaque mois de décembre, le sommet olympique envoie des signaux communs à tout le mouvement olympique, préfigurant souvent des décisions prises ultérieurement par le CIO ou par les fédérations internationales: celui de fin 2022 avait annoncé le retour progressif des Russes en compétition, après des mois d'exclusion totale.

Dès 2023, l'UEFA avait tenté de réintégrer les équipes russes de jeunes aux compétitions européennes de football, sans drapeau, hymne et tenues officielles, par souci de ne pas les «punir» pour «des actes dont la responsabilité incombe exclusivement aux adultes».

Mais l'instance avait dû y renoncer face aux menaces de boycott émises par l'Ukraine mais aussi par les fédérations d'Angleterre, de Pologne, de Lettonie, de Lituanie, de Suède, du Danemark, de Finlande, d'Irlande, de Norvège et de Roumanie.

