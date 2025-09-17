Le Comité international olympique (CIO) a admis être «impressionné» par la piste de bob, de luge et de skeleton de Cortina d'Ampezzo. Sa construction tardive a longtemps été le point noir des JO 2026 de Milan-Cortina (6-22 février 2026).

La construction tardive de la piste de bob a longtemps été le point noir des JO 2026 de Milan-Cortina. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«La piste (de Cortina) dépasse nos attentes», a déclaré lors d'une conférence de presse la Norvégienne Kristin Kloster, présidente de la commission de coordination des JO 2026, à l'issue de la sixième et dernière visite des sites qui seront utilisés pour les prochains Jeux d'hiver. «Nous avions des réserves à propos de cette piste, nous pensions que le calendrier (pour sa construction) était serré, mais les autorités italiennes ont décidé de la construire, ce qui est leur droit», a-t-elle rappelé.

«Elles l'ont livrée à temps. La piste a déjà été testée par des athlètes et je suis impressionnée», a ajouté Mme Kloster qui fait partie du comité exécutif de l'instance olympique. La construction de ce centre de glisse, son appellation officielle, pour un montant de 120 millions d'euros, a été lancée tardivement pour un projet de cette ampleur et complexité, en février 2024, à l'instigation du gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni, et a suscité beaucoup de polémiques.