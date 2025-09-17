  1. Clients Privés
JO d’hiver 2026 Le CIO «impressionné» par la piste de bob de Cortina

ATS

17.9.2025 - 14:40

Le Comité international olympique (CIO) a admis être «impressionné» par la piste de bob, de luge et de skeleton de Cortina d'Ampezzo. Sa construction tardive a longtemps été le point noir des JO 2026 de Milan-Cortina (6-22 février 2026).

La construction tardive de la piste de bob a longtemps été le point noir des JO 2026 de Milan-Cortina.
La construction tardive de la piste de bob a longtemps été le point noir des JO 2026 de Milan-Cortina.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.09.2025, 14:40

«La piste (de Cortina) dépasse nos attentes», a déclaré lors d'une conférence de presse la Norvégienne Kristin Kloster, présidente de la commission de coordination des JO 2026, à l'issue de la sixième et dernière visite des sites qui seront utilisés pour les prochains Jeux d'hiver. «Nous avions des réserves à propos de cette piste, nous pensions que le calendrier (pour sa construction) était serré, mais les autorités italiennes ont décidé de la construire, ce qui est leur droit», a-t-elle rappelé.

JO 2026. Piste de bobsleigh validée, feu vert temporaire pour Milan-Cortina

JO 2026Piste de bobsleigh validée, feu vert temporaire pour Milan-Cortina

«Elles l'ont livrée à temps. La piste a déjà été testée par des athlètes et je suis impressionnée», a ajouté Mme Kloster qui fait partie du comité exécutif de l'instance olympique. La construction de ce centre de glisse, son appellation officielle, pour un montant de 120 millions d'euros, a été lancée tardivement pour un projet de cette ampleur et complexité, en février 2024, à l'instigation du gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni, et a suscité beaucoup de polémiques.

Natalie Maag. «Cela aurait marqué le début de la fin pour nos disciplines aux JO»

Natalie Maag«Cela aurait marqué le début de la fin pour nos disciplines aux JO»

