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Jeux olympiques 2030 Le CIO repousse encore l'adoption du programme sportif

ATS

11.6.2026 - 12:54

Le Comité international olympique s'est donné un délai supplémentaire pour approuver le programme sportif des JO 2030. Initialement prévu en décembre dernier, puis en juin, il sera désormais décidé à une date inconnue cet été.

Le programme sportif des JO 2030 se fait encore attendre (photo d’illustration).
Le programme sportif des JO 2030 se fait encore attendre (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.06.2026, 12:54

Réunie jeudi à Lausanne, la commission exécutive de l'instance a validé la volonté des Alpes françaises de reprendre le ski-alpinisme, «sport additionnel» déjà programmé à Milan-Cortina, qui sera soumis les 24 et 25 juin à un ultime vote de la session extraordinaire du CIO.

Sa présidente Kirsty Coventry a promis lors d'un point presse une décision «dans les prochaines semaines» pour le programme sportif global – soit le détail des disciplines et épreuves retenues ainsi que les quotas d'athlètes -, alors que l'exécutif du CIO se réunit de nouveau les 22 et 23 juin.

Bonne nouvelle pour la Suisse. Le ski-alpinisme en bonne voie pour rester olympique

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Mais dans un communiqué ultérieur, le CIO a précisé que le programme sportif des Alpes françaises serait adopté «après la session du CIO», afin de «séparer» cette décision de celles liées aux divers chantiers lancés il y a un an par Kirsty Coventry, au moment de sa prise de fonction.

Une autre réunion de la commission exécutive doit donc être programmée pendant l'été, à une date encore inconnue. Pour l'heure, la prochaine figurant à l'agenda est prévue le 30 octobre.

Pendant ce délai, le CIO doit finir de «passer en revue» les épreuves déjà au programme des JO d'hiver – le combiné nordique est particulièrement sur la sellette -, ainsi que «celles dont l'ajout sera éventuellement proposé», comme le freeride ou de nouvelles épreuves de patinage.

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