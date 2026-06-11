Le Comité international olympique s'est donné un délai supplémentaire pour approuver le programme sportif des JO 2030. Initialement prévu en décembre dernier, puis en juin, il sera désormais décidé à une date inconnue cet été.

Le programme sportif des JO 2030 se fait encore attendre (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Réunie jeudi à Lausanne, la commission exécutive de l'instance a validé la volonté des Alpes françaises de reprendre le ski-alpinisme, «sport additionnel» déjà programmé à Milan-Cortina, qui sera soumis les 24 et 25 juin à un ultime vote de la session extraordinaire du CIO.

Sa présidente Kirsty Coventry a promis lors d'un point presse une décision «dans les prochaines semaines» pour le programme sportif global – soit le détail des disciplines et épreuves retenues ainsi que les quotas d'athlètes -, alors que l'exécutif du CIO se réunit de nouveau les 22 et 23 juin.

Mais dans un communiqué ultérieur, le CIO a précisé que le programme sportif des Alpes françaises serait adopté «après la session du CIO», afin de «séparer» cette décision de celles liées aux divers chantiers lancés il y a un an par Kirsty Coventry, au moment de sa prise de fonction.

Une autre réunion de la commission exécutive doit donc être programmée pendant l'été, à une date encore inconnue. Pour l'heure, la prochaine figurant à l'agenda est prévue le 30 octobre.

Pendant ce délai, le CIO doit finir de «passer en revue» les épreuves déjà au programme des JO d'hiver – le combiné nordique est particulièrement sur la sellette -, ainsi que «celles dont l'ajout sera éventuellement proposé», comme le freeride ou de nouvelles épreuves de patinage.

Sur le même thème