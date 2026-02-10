  1. Clients Privés
«Des médailles à ne pas jeter» Le combiné par équipe touche sa cible et est appelé à perdurer

Nicolas Larchevêque, à Bormio

10.2.2026

Après les Mondiaux à Saalbach l’an dernier, le combiné par équipe a fait sa deuxième apparition en ski alpin lundi à Bormio aux Jeux Olympiques. Ce nouveau format, qui a remplacé des épreuves comme le combiné individuel et le Team Event, fait son trou et est appelé à durer. 

Nef et von Allmen se parent d'or en combiné par équipes

Nef et von Allmen se parent d'or en combiné par équipes

09.02.2026

Nicolas Larchevêque, à Bormio

10.02.2026, 11:58

Une équipe composée d’un descendeur et d’un slalomeur, chacun effectuant une manche dans sa discipline de prédilection : voilà le nouveau format qui avait fait son apparition l’an dernier lors des championnats du monde de Saalbach, en Autriche, pour rebooster et remplacer des épreuves devenues désuète et impopulaires, comme le combiné individuel, le géant parallèle ou encore le Team Event.

Et cet événement , qui a vécu ces premiers JO lundi à Bormio, semble avoir atteint son objectif. Du moins auprès des stars du Cirque blanc, à l’image de Marco Odermatt, qui avait pourtant fait l’impasse sur l’épreuve aux Mondiaux. «L’an dernier, à Saalbach, c'était cool de suivre l’épreuve en tant que spectateur. Avec le triplé suisse, c'était incroyable et ça m'a motivé de m’aligner aux JO pour vivre ces émotions moi-même», a ainsi reconnu le Nidwaldien, médaillé d’argent lundi aux côtés de Loïc Meillard.

JO 2026 - Ski alpin. Démonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard

JO 2026 - Ski alpinDémonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard

L’épreuve est en tout cas prise très au sérieux par Swiss-Ski, les résultats parlant d’eux-mêmes : triplé en Autriche et doublé en Italie lundi, avec le sacre olympique de la paire Franjo von Allmen / Tanguy Nef. Seul bémol : rares sont les nations, en dehors des cadors que sont la Suisse, l’Autriche, l’Italie ou encore la France, à pouvoir aligner deux skieurs de premier plan. A Bormio, il n’y avait ainsi que 21 formations au départ.

La valeur d’une médaille est-elle donc inférieurs que celles obtenus en descente, super-G, géant ou slalom ? «Pour moi, le ski alpin, ça reste quand même les quatre disciplines reines», a avoué Daniel Yule. «Ces médailles sont différentes, mais elles ont une très belle valeur sportive. Au même titre que celles des anciens formats. Il fallait quand même skier et personne disait : ‘Allez-y, on tire au sort et vous prenez trois médailles à la fin’.»

Tanguy Nef. «Champion olympique... Je n'ai pas encore vraiment les mots»

Tanguy Nef«Champion olympique... Je n'ai pas encore vraiment les mots»

Le fait de partager une course avec un coéquipier que l’on croise rarement durant l’hiver est également un point de motivation pour les athlètes. «C’est vraiment au niveau des émotions. Je pense que de partager ça, que ce soit en bien ou en mal, ça donne une saveur un petit peu différente à ces médailles, c’est ce qui est très apprécié aussi», a expliqué Yule.

«Ce sont de belles médailles, qui ne sont pas à jeter», a pour sa part lancé Thierry Meynet, entraîneur des slalomeurs suisses. «On a pris cette épreuve très au sérieux. J'adore ce format ! Et je ne dis pas cela parce qu'on fait des médailles tant aux JO qu'à Saalbach. Il faut mettre l'état d'esprit en avant. Ce format va durer car il plaît à tout le monde. Chacun joue le jeu et les meilleurs du Cirque blanc sont là.»

«On avait un descendeur qui était déboussolé en slalom. Et le slalomeur ressemblait à Bambi sur de la glace en descente»

Johan Eliasch, président de la FIS

A propos de l’ancien combiné alpin

Président de la Fédération international de ski (FIS), Johan Eliasch est également ravi de ce nouveau format et est convaincu qu’il fallait changer quelque chose, notamment au niveau de l’ancien combiné alpin individuel durant lequel le skieur disputait une descente (ou un super-G) et un slalom. «Avec le combiné alpin, on avait généralement un descendeur qui semblait complètement perdu en slalom, ayant besoin d'une boussole pour s'orienter. Et le slalomeur ressemblait à Bambi sur de la glace en descente», a imagé le Suédois.

Avant de rappeler : «Autrefois, les skieurs pratiquaient trois disciplines, mais aujourd'hui, c'est incroyablement difficile et très peu y parviennent. C'est pourquoi ce n'était pas l’épreuve qui pouvait être organisé pour donner du sens et rendre l'événement spectaculaire. Les gens veulent voir les meilleurs athlètes dans le meilleur format, et le combiné par équipe englobe tout cela. Il suffit de regarder cet événement : les spectateurs, les gens et les athlètes l'adorent. C'est ainsi que nous voulons que cela se passe.»

Avec le combiné par équipe, la FIS semble avoir trouvé la bonne formule. Bien qu’encore juvénile, cette épreuve fait donc gentiment son trou et semble être appelée à perdurer.

Effroyable chute de Vonn. Johan Eliasch : «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition»

Effroyable chute de VonnJohan Eliasch : «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition»

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver n’ont cessé d’évoluer. Nouveaux sports, disciplines disparues, et innovations spectaculaires : retour sur l’évolution des JO d’hiver.

27.01.2026

