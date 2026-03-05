  1. Clients Privés
Jeux paralympiques La présence des Russes fâche : le gouvernement britannique boycotte

ATS

5.3.2026 - 19:06

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi qu'il n'assisterait pas aux cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux paralympiques de Milan Cortina (6-15 mars). Il proteste contre le retour des athlètes russes et bélarusses.

Keystone-SDA

05.03.2026, 19:06

05.03.2026, 19:07

Dix athlètes de ces deux pays pourront concourir sous leur drapeau et hymne aux Jeux paralympiques d'hiver, une première depuis l'invasion de l'Ukraine déclenchée par Moscou en février 2022 avec le soutien de Minsk.

Le gouvernement britannique «s'oppose fermement» à cette décision du Comité international paralympique (IPC), a indiqué un porte-parole dans un communiqué.

Jeux paralympiques 2026. Des Russes sous leurs drapeaux nationaux : Kiev enrage

Jeux paralympiques 2026Des Russes sous leurs drapeaux nationaux : Kiev enrage

«Nous avons clairement indiqué que les États russe et bélarusse ne devraient pas être représentés dans le sport international tant que l'invasion barbare à grande échelle de l'Ukraine se poursuit», a-t-il ajouté.

«Par conséquent, aucun membre ou représentant du gouvernement n'assistera aux cérémonies d'ouverture ou de clôture des Jeux paralympiques», a déclaré ce porte-parole.

La secrétaire d'Etat aux Sports sera cependant à Cortina afin de «soutenir» les athlètes paralympiques britanniques.

Jeux paralympiques 2026. «Un immense honneur» : Gmür désigné ambassadeur de la Suisse

Jeux paralympiques 2026«Un immense honneur» : Gmür désigné ambassadeur de la Suisse

Pas les premiers

Depuis l'annonce officielle de l'invitation des athlètes russes et bélarusses, les annonces de boycott de la cérémonie d'ouverture se sont multipliées de la part de plusieurs comités paralympiques, à commencer par l'Ukraine, puis la République tchèque, la Finlande, la Pologne, l'Estonie ou la Lettonie.

Jeux paralympiques 2026. Cinq néophytes helvétiques qui peuvent rêver en grand

Jeux paralympiques 2026Cinq néophytes helvétiques qui peuvent rêver en grand

La France a annoncé mercredi qu'elle n'enverrait «pas de représentant» de son gouvernement à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Pays organisateur, l'Italie avait aussi offert son «soutien inconditionnel» à l'Ukraine et appelé l'IPC à «reconsidérer sa décision».

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

