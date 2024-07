La troisième tentative sera-t-elle la bonne pour Roman Röösli ? Septième en 2016 en quatre de couple et cinquième en 2021 en double scull, le Lucernois espère enfin toucher le Graal à Paris en double sans barreur avec Andrin Gulich.

Roman Röösli et Andrin Gulich grimperont-ils sur le podium en double sans barreur ? KEYSTONE

ATS

Un instant tenté de se lancer dans l’aventure d’Alinghi comme Barnabé Delarze, Roman Röösli n'a pas voulu faire une entorse à sa passion pour l’aviron, une passion toujours aussi dévorante à 30 ans. «J’adore m’entraîner à Sarnen. J'adore vraiment le cadre que l'on peut y trouver», souligne le rameur qui est revenu au Centre national en 2022 après avoir mené avec succès ses études à Oxford.

Champions du monde et d’Europe en 2023, Roman Röösli et Andrin Gulich font la paire – gagnante – depuis l’an dernier. «Le deux sans barreur me permet d’exploiter toutes mes qualités, sourit Roman Röösli. La technique prime sur le physique et cela me va bien. Il convient surtout de bien répartir son effort.» Son entente avec Andrin Gulich, de cinq ans son cadet, est, bien sûr, l’une des clés des récents succès. «A 25 ans, Andrin m’a appris à ne pas prendre vraiment tout sérieux», glisse-t-il.

Roman Röösli sait tout ce qu’il doit à son sport. «L’aviron est une extraordinaire école de vie, dit-il. On doit toujours chercher à progresser, à repousser ses limites, à respecter une très grande discipline et à se plier enfin au collectif.»

Le Lucernois n'ignore pas aussi que tout doit être parfait le jour J pour obtenir un grand résultat. Ce ne fut pas vraiment le cas dimanche en séries avec une quatrième place qui a contraint Roman Röösli et Andrin Gulich de passer par la case des repêchages. «Mais ce repêchage que nous avons su négocier fut peut-être un mal pour un bien», glisse Roman Röösli avant les demi-finales de mercredi.

ATS, par Sascha Fey