En bronze jeudi pour les débuts du ski-alpinisme aux Jeux olympiques, le Français Thibault Anselmet a plaidé pour l'introduction aux JO-2030 de l'individuel, format historique de la discipline bien plus long que le sprint de trois minutes proposé à Bormio.

Thibault Anselmet 🇫🇷 prend le bronze 🥉 sur le sprint hommes !



L'Espagnol Oriol Cardona Coll est champion olympique, le Russe Nikita Filippov, en argent



Suivez les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/SQw3QTMwad — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 19, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«Aujourd'hui, c'est comme ça, on a le sprint et le relais et il faut en profiter, c'est une vitrine pour notre sport (...) Pour 2030, le programme idéal, je pense que ce serait un individuel, un relais et un sprint», a affirmé jeudi le skieur savoyard.

«C'est à nous de porter le message, de dire que notre sport ne se résume pas seulement au sprint et au relais, qu'on a aussi des courses qui sont en montagne, en hors-piste», a-t-il ajouté.

Très télévisuel avec des manches ultra cardio qui s'enchaînent, des confrontations directes et des transitions spectaculaires (le moment où les skieurs enlèvent leurs peaux des skis pour passer en mode descente), le format sprint du ski-alpinisme a fait son entrée aux Jeux olympiques à Milan Cortina jeudi, avant une épreuve de relais mixte samedi.

Dès l'annonce en 2021 de l'introduction du ski-alpinisme aux JO, certains athlètes comme la star de l'ultra-endurance Kilian Jornet avaient émis des réserves, craignant que les Jeux suppriment l'esprit nature du «skimo».

Car les deux formats retenus, très explosifs, sont à la fois très éloignés du ski de randonnée, la version loisir du sport qui consiste à se balader en pleine nature et à chercher de jolies pentes à skier à la descente, et des autres formats historiques de compétition comme la course individuelle, où les efforts sont plus longs, avec plusieurs phases de montée et des descentes en hors-piste.

«L'individuel, c'est vraiment une super épreuve et on pourrait montrer tout notre sport, on fait des efforts de 3 minutes (avec le sprint) jusqu'à 1H30 (avec l'individuel). Parfois, c'est même 3 heures sur des courses comme la Pierra Menta. C'est ça notre sport», a poursuivi Anselmet, qui s'aligne dans toutes les disciplines sur le circuit Coupe du monde.

«Les prochains JO, c'est en France en 2030, il faut en profiter», a-t-il poirsuivi. «Je pense qu'on a les capacités de faire quelque chose de très bien.»