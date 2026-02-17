Le Norvégien Jens Oftebro a réalisé le doublé en combiné nordique aux Jeux de Milan-Cortina. Il a remporté mardi l'épreuve sur grand tremplin après avoir déjà décroché celle sur tremplin normal.
Cinquième à l'issue du saut, à 22 secondes du leader, le Japonais Ryota Yamamoto, le Norvégien a remporté le 10 km de ski de fond en devançant l'Autrichien Johannes Lamparter (argent) et le Finlandais Ilkka Herola (bronze). Il reste encore une épreuve de combiné nordique aux JO de Milan Cortina, celle par équipes.