Le pape Léon XIV a dit dimanche espérer que les Jeux de Milan Cortina soient l'occasion de «gestes concrets de détente et de dialogue» émanant de ceux «qui ont à coeur la paix entre les peuples» et détiennent l'autorité. Ces JO s'ouvrent vendredi.

À l’ouverture des JO, le pape plaide pour la détente et la paix. EPA

Keystone-SDA ATS

«Je souhaite que tous ceux qui ont à coeur la paix entre les peuples et qui occupent des fonctions d'autorité sachent saisir cette occasion pour accomplir des gestes concrets de détente et de dialogue», a déclaré le pape à l'issue de la prière de l'Angélus.

«Ces grands événements sportifs constituent un message fort de fraternité et ravivent l'espoir d'un monde en paix», a rappelé Léon XIV, ajoutant que c'était aussi «le sens de la trêve olympique», cette «coutume très ancienne qui accompagne le déroulement des Jeux».

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, du 6 au 22 février, seront suivis des Jeux paralympiques du 6 au 15 mars.