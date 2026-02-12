  1. Clients Privés
JO 2026 - Skeleton Un Ukrainien disqualifié pour son «casque mémoriel»

ATS

12.2.2026 - 09:42

L'Ukrainien Vladislav Heraskevych a été disqualifié jeudi des épreuves de skeleton des JO 2026. Il voulait porter un casque honorant plusieurs coéquipiers tués lors du conflit avec la Russie. «Il a été disqualifié», a indiqué à l'AFP un porte-parole du comité olympique ukrainien.

Vladislav Heraskevych ne participera finalement pas au skeleton jeudi.
AFP

Keystone-SDA

12.02.2026, 09:42

12.02.2026, 09:50

Dans un communiqué, le Comité international olympique (CIO) qui avait proposé mardi à Vladislav Heraskevych de porter un brassard noir à la place de ce casque, a confirmé qu'il n'avait pas été autorisé à prendre part aux épreuves «pour avoir refusé d'accepter les règles du CIO en matière d'expression des athlètes».

«Cette décision me brise le coeur». Un casque avec des photos d'athlètes tués par la Russie fait polémique !

«Cette décision me brise le coeur»Un casque avec des photos d'athlètes tués par la Russie fait polémique !

«Ce matin, à son arrivée sur le site de compétition, M. Heraskevych a rencontré la présidente du CIO Kirsty Coventry, qui lui a expliqué une dernière fois, la position du CIO. Comme lors des réunions précédentes, il a refusé de changer de position», a argué l'instance olympique dans son long texte explicatif.

Dans ces conditions, «la décision a été prise par le jury de la Fédération internationale (IBSF), en se basant sur le fait que le casque qu'il entendait porter n'était pas conforme à la réglementation», poursuit le communiqué.

«Le CIO a décidé en conséquence, avec regret, de lui retirer son accréditation pour les JO 2026. Malgré de nombreux échanges et discussions en personne avec M. Heraskevych (...), il n'a pas voulu faire de compromis», a ajouté le CIO.

Salué par Zelensky

Vladislav Heraskevych a pris part lundi aux entraînements avec sur la tête un casque gris portant les images sérigraphiées de plusieurs de ses compatriotes morts à la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait salué l'initiative de son compatriote.

«Son casque arbore les portraits de nos athlètes qui ont été tués par la Russie. Le patineur artistique Dmytro Sharpar, tué au combat près de Bakhmut; Yevhen Malyshev, un biathlète de 19 ans tué par les occupants près de Kharkiv; et d'autres athlètes ukrainiens dont la vie a été emportée par la guerre menée par la Russie», a-t-il souligné sur Telegram.

