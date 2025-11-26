  1. Clients Privés
Milan-Cortina 2026 Entre pluie et émotion, le relais de la flamme olympique a débuté

ATS

26.11.2025 - 12:20

Le relais de la flamme olympique pour les Jeux d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février 2026) a débuté mercredi à Olympie. La cérémonie a été perturbée par des prévisions météorologiques pluvieuses.

Le rameur grec Petros Gaidatzis (à droite) et la fondeuse italienne Stefania Belmondo ont lancé le relais de la flamme olympique.
Le rameur grec Petros Gaidatzis (à droite) et la fondeuse italienne Stefania Belmondo ont lancé le relais de la flamme olympique.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

26.11.2025, 12:20

26.11.2025, 12:29

En raison de la pluie annoncée sur le site antique grec, il n'a pas été procédé mercredi à l'allumage traditionnel de la flamme olympique avec les rayons du soleil.

Les organisateurs ont utilisé la flamme allumée lundi avec les rayons du soleil lors d'une répétition, qui a été conservée et transmise au premier relayeur, l'athlète grec Petros Gaidatzis, médaillé de bronze en aviron aux Jeux de Paris 2024. Finalement, mercredi, au moment de la cérémonie, les nuages gris alternaient avec des éclaircies ensoleillées.

Milano Cortina 2026. Allumage de la flamme olympique : la pluie joue les trouble-fêtes en Grèce

Milano Cortina 2026Allumage de la flamme olympique : la pluie joue les trouble-fêtes en Grèce

Coventry émue

La cérémonie a été marquée par l'émotion de la nouvelle présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, élue en mars à ce poste, au bord des larmes lorsqu'elle a notamment évoqué le message de paix que véhiculent les Jeux olympiques en ces temps troublés.

«Dans le monde divisé dans lequel nous vivons aujourd'hui, les Jeux occupent une place véritablement symbolique», a-t-elle insisté. «Il est de notre devoir et de notre responsabilité de faire en sorte que les athlètes du monde entier puissent se rassembler pacifiquement», a-t-elle ajouté, évoquant aussi «l'amitié et le respect» qui doivent s'imposer dans les compétitions sportives.

Le premier porteur de la flamme Petros Gaidatzis devait ensuite rejoindre la première relayeuse italienne, Stefania Belmondo, double championne olympique de ski de fond (1992, 2002), avant Armin Zöggeler, double champion olympique de luge (2006, 2010).

Un périple de plusieurs mois

La flamme entamera ensuite un vaste périple avec un premier relais de neuf jours en Grèce avant une cérémonie de passation, le 4 décembre, dans le stade panathénaïque d'Athènes.

En Italie, le relais débutera le 6 décembre à Rome. Portée par 10'001 relayeurs, la flamme traversera l'Italie du nord au sud et d'est en ouest pendant 63 jours sur 12'000 kilomètres, avec des passages dans des sites emblématiques comme Sienne, Pompéi ou Venise.

Traditionnellement, l'allumage de la flamme se tient en plein air devant les ruines vieilles de 2600 ans du temple d'Héra, au moyen d'un miroir concave qui concentre les rayons du soleil.

