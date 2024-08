La Suisse n'a pas décroché une deuxième médaille olympique en triathlon. Lors du relais mixte, la Suisse a pris la 7e place d'une course remportée par l'Allemagne.

Julie Derron et la Suisse n’ont pas décroché une nouvelle médaille en triathlon. KEYSTONE

Après les polémiques sur la qualité de l'eau de la Seine, les athlètes se sont lancés dans le bain. Max Studer a réussi un excellent premier relais pour transmettre le témoin virtuel à Julie Derron. La vice-championne olympique a maintenu la Suisse dans le coup et sur le podium provisoire.

C'est par la suite que les choses se sont «gâtées» pour les Helvètes. Débarqué à la der pour remplacer Simon Westermann, Sylvain Fridelance n'a pas pu faire de miracle. Le Vaudois a bouclé son effort avec le 11e temps en 20'47. Studer avait réalisé son pensum en 20'08. Les quelques secondes perdues par Fridelance n'ont pas pu être récupérées par Cathia Schär.

Schär a mis 23'37 soit le huitième chrono de sa série. Elle a par exemple mis presque une minute de plus que Derron, perdant surtout du temps à la nage et à la course. La Suisse finit donc 7e. Les médailles étaient injouables puisque ce fut une lutte à trois remportée au sprint par l'Allemagne devant les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

