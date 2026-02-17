  1. Clients Privés
JO 2026 - Biathlon Le relais suisse masculin à la 8e place, les Français triomphent

ATS

17.2.2026 - 16:20

Les biathlètes suisses ont pris la 8e place du relais masculin des Jeux olympiques mardi à Anterselva. La médaille d'or est revenue au quatuor français, qui s'est imposé devant la Norvège et la Suède.

Les biathlètes suisses (ici Niklas Harweg) ont pris la 8e place du relais masculin des Jeux olympiques mardi à Anterselva.
ats

Keystone-SDA

17.02.2026, 16:20

Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Jérémy Finello et Niklas Hartweg ont concédé 1'41 de retard aux champions olympiques tricolores. Les Suisses étaient au contact après les deux premiers passages mais les deux fautes de Finello au tir leur ont coûté cher.

Le quatuor français, qui a devancé les Norvégiens pour moins de 10 secondes, a de son côté apporté une 9e médaille à la délégation tricolore. Avec ce nouveau sacre, la France porte son total de médailles à 16, ce qui constitue un nouveau record sur une seule édition.

