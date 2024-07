Le restaurant du Village olympique ne fait pas l'unanimité. Des athlètes se sont plaints de problèmes d'approvisionnement, poussant l'opérateur du restaurant à renforcer les volumes de commandes de certains produits, selon des informations de presse confirmées vendredi à l'AFP.

Le restaurant du Village olympique ne fait pas l'unanimité (image d’illustration). FUNKE Foto Services

ATS

Regrettant un manque d'oeufs et de poulet, mais aussi une viande servie «trop crue», les athlètes britanniques ont décidé de boycotter le restaurant du Village des athlètes. La délégation a ainsi fait venir un chef du Royaume-Uni pour nourrir ses sportifs, révèle vendredi le quotidien britannique The Times.

Cette semaine, plusieurs athlètes se sont également plaints de la vitesse de réapprovisionnement de certains aliments, jugée insuffisante mardi soir et mercredi matin, selon L'Equipe.

«Certains produits, tels que les oeufs et les grillades, sont particulièrement prisés par les athlètes et les volumes ont donc été renforcés, en accord avec Paris 2024. Depuis, les quantités proposées sur ces produits permettent de répondre à l'ensemble des besoins», assure l'opérateur du restaurant.

Le groupe opère le «plus grand restaurant du monde», ouvert le 18 juillet, avec 3300 places assises et 40'000 prestations servies par jour au coeur du Village des athlètes, installé dans la banlieue nord de Paris. «Satisfaire les besoins des athlètes venus du monde entier et contribuer à leur performance est notre priorité: nous sommes à leur écoute et prenons très au sérieux leurs retours», souligne la société.

JO: les restaurateurs déplorent une baisse de fréquentation "sans précédent" Plusieurs fédérations représentant commerçants, exploitants de restaurants, bars et clubs à Paris ont déploré "une baisse d'activité et de fréquentation inédite", pointant notamment "les lourds dispositifs de sécurité" liés aux Jeux olympiques. 25.07.2024

ATS