JO 2026 - Ski nordique Le «Roi» Klaebo égale le record de 8 titres aux Jeux d'hiver

ATS

13.2.2026 - 12:52

Johannes Hoesflot Klaebo a décroché au bout du suspense sa troisième médaille d'or aux JO 2026. Le Norvégien a remporté le 10 km style libre au terme d'une course magnifique.

Keystone-SDA

13.02.2026, 12:52

13.02.2026, 14:01

Klaebo (29 ans) a devancé le Français Mathis Desloges de 4''9 et le jeune Norvégien Einar Hedegart, qui a craqué sur la fin, de 14''0. Hedegart était passé en tête à tous les temps intermédiaires, mais il a payé ses efforts sur le final. Il comptait encore 5''5 d'avance sur son compatriote après 7,4 km et 2''8 après 8,6 km.

Après ses succès sur le skiathlon et le sprint, Klaebo a déjà rempli la moitié de son incroyable pari. Celui qui doit être considéré comme le meilleur fondeur de l'histoire devra encore gagner le relais par équipe, le sprint par équipe et le 50 km. Il en a évidemment les moyens.

JO 2026 - Ski nordique. Première d’or sur six : Klaebo dans les clous de son pari fou

JO 2026 - Ski nordiquePremière d’or sur six : Klaebo dans les clous de son pari fou

Ce huitième sacre en or de Klaebo depuis 2018 lui permet d'entrer dans l'histoire des JO d'hiver en égalant trois compatriotes, les ex-fondeurs Marit Bjorgen et Bjorn Daehlie et l'ancien biathlète Ole Einar Bjorndalen. Il aura trois occasions de les dépasser et de mettre son record à un niveau stratosphérique dans les prochains jours.

Meilleur Suisse, Beda Klee a fini 21e avec 1'16''1 de retard sur Klaebo. Nicola Wigger (24e) a lui concédé 1'20''9 alors que cela a été plus difficile pour Noe Naeff (59e), battu de 2'51''3.

