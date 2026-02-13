Johannes Hoesflot Klaebo a décroché au bout du suspense sa troisième médaille d'or aux JO 2026. Le Norvégien a remporté le 10 km style libre au terme d'une course magnifique.

✅ Win the 8th Olympic gold medal of your career 🥇

✅ Check in on your tired team-mate 🤝



What a guy Johannes Klaebo is 🥹❤️ pic.twitter.com/oJFGXXqKH3 — TNT Sports (@tntsports) February 13, 2026

Keystone-SDA ATS

Klaebo (29 ans) a devancé le Français Mathis Desloges de 4''9 et le jeune Norvégien Einar Hedegart, qui a craqué sur la fin, de 14''0. Hedegart était passé en tête à tous les temps intermédiaires, mais il a payé ses efforts sur le final. Il comptait encore 5''5 d'avance sur son compatriote après 7,4 km et 2''8 après 8,6 km.

Après ses succès sur le skiathlon et le sprint, Klaebo a déjà rempli la moitié de son incroyable pari. Celui qui doit être considéré comme le meilleur fondeur de l'histoire devra encore gagner le relais par équipe, le sprint par équipe et le 50 km. Il en a évidemment les moyens.

Ce huitième sacre en or de Klaebo depuis 2018 lui permet d'entrer dans l'histoire des JO d'hiver en égalant trois compatriotes, les ex-fondeurs Marit Bjorgen et Bjorn Daehlie et l'ancien biathlète Ole Einar Bjorndalen. Il aura trois occasions de les dépasser et de mettre son record à un niveau stratosphérique dans les prochains jours.

Meilleur Suisse, Beda Klee a fini 21e avec 1'16''1 de retard sur Klaebo. Nicola Wigger (24e) a lui concédé 1'20''9 alors que cela a été plus difficile pour Noe Naeff (59e), battu de 2'51''3.