La gazette des Jeux Le tapis rouge pour Snoop Dogg, les bouchons pour Ruth Metzler

ATS

18.2.2026 - 21:55

Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants des JO de Milan-Cortina dans la gazette des Jeux.

Keystone-SDA

18.02.2026, 21:55

18.02.2026, 22:08

Un chien-loup en vedette

Scène cocasse aux JO de Milan Cortina: un chien a réussi à se frayer un chemin sur la piste de ski de fond du Val di Fiemme lors des qualifications de l'épreuve féminine de sprint par équipes mercredi à Tesero. Le canidé, un chien-loup tchécoslovaque, a pénétré sur la piste et s'est mis à courir derrière des fondeuses, dont la Grecque Konstantina Charalampidou, avant de franchir lui aussi la ligne d'arrivée. «Il était mignon et pas agressif, donc ça allait», a assuré la fondeuse hellène au sujet de l'animal qui portait un collier et a été pris en charge par les organisateurs.

JO 2026 - Ski de fond. Improbable ! Un chien vole la vedette lors de la photo-finish

JO 2026 - Ski de fondImprobable ! Un chien vole la vedette lors de la photo-finish

Pas de traitement VIP pour Ruth Metzler

Quel contraste! Pour la visite du rappeur américain Snoop Dogg, tout a été bouclé afin que l'Américain et son entourage puissent assister à la descente féminine au-dessus de Cortina. Ruth Metzler-Arnold, présidente de Swiss Olympic, n'a elle bénéficié d'aucun traitement VIP au même endroit lors du slalom. Et elle n'en a pas besoin, a-t-elle assuré.

Vêtues de leurs vestes rouge et blanc bien visibles, elle et sa collaboratrice ont attendu avec les représentants des médias une navette qui est restée dans les embouteillages sur la route étroite menant à la piste. L'ancienne conseillère fédérale a ainsi eu un bon aperçu des défis que représente un événement hivernal en montagne. Ruth Metzler-Arnold milite activement pour que les Jeux olympiques de 2038 aient lieu en Suisse.

Ruth Metzler-Arnold est désormais présidente de Swiss Olympic.
Ruth Metzler-Arnold est désormais présidente de Swiss Olympic.
KEYSTONE
Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Retour en images sur les mascottes les plus récentes des Jeux d'hiver.

13.01.2026

