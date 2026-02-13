  1. Clients Privés
Le TAS ferme la porte à Heraskevych Liberté d’expression oui, «mais pas sur le lieu de compétition»

ATS

13.2.2026 - 18:28

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté vendredi l'appel de l'Ukrainien Vladislav Heraskevych, disqualifié des épreuves de skeleton des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Il voulait porter un casque honorant ses coéquipiers tués dans le conflit avec la Russie.

Vladislav Heraskevych face aux médias après sa disqualification.
Vladislav Heraskevych face aux médias après sa disqualification.
Keystone

Keystone-SDA

13.02.2026, 18:28

«La chambre ad hoc du TAS a rejeté la requête et estimé que la liberté d'expression est garantie aux Jeux olympiques, mais pas sur le lieu de compétition, ce qui est un principe sacré», a déclaré à la presse Matthieu Reeb, secrétaire général de la juridiction.

JO 2026. Athlète ukrainien disqualifié : les larmes de la présidente du CIO

JO 2026Athlète ukrainien disqualifié : les larmes de la présidente du CIO

L'Allemande Annett Rombach, arbitre unique désignée par le TAS pour trancher le litige, «a tenu à préciser qu'elle est pleinement sensible à la commémoration de M. Heraskevych et à sa volonté de sensibiliser au deuil et aux ravages subis par le peuple ukrainien, ainsi que par les athlètes ukrainiens en raison de la guerre», a développé le tribunal dans un communiqué.

«Propagande politique»

Mais, poursuit le TAS, elle «est liée par les lignes directrices du CIO concernant l'expression des athlètes». Or la Charte olympique prévoit que les participants aux Jeux sont libres de leurs propos en conférence de presse ou en zone mixte mais doivent s'abstenir de toute «propagande politique» sur le terrain ou les podiums.

JO 2026 - Skeleton. Le porte-drapeau ukrainien disqualifié pour son «casque mémoriel»

JO 2026 - SkeletonLe porte-drapeau ukrainien disqualifié pour son «casque mémoriel»

«L'arbitre unique estime que ces lignes directrices assurent un équilibre raisonnable entre l'intérêt des athlètes à exprimer leurs opinions et l'intérêt des athlètes à recevoir une attention sans partage pour leur performance sportive sur le terrain de jeu», poursuit la juridiction.

Elle a notamment relevé «les autres possibilités offertes aux athlètes» pour attirer l'attention sur les sujets de leur choix, «ou, dans le cas de M. Heraskevych, en portant le casque lors des quatre entraînements», comme le lui avait permis le CIO. «L'objectif est de maintenir l'attention des Jeux olympiques sur les performances et le sport, intérêt commun à tous les athlètes», a insisté la juge arbitre.

JO 2026 : les larmes de Coventry après la disqualification de Heraskevych

JO 2026 : les larmes de Coventry après la disqualification de Heraskevych

«Je voulais vraiment le voir courir aujourd'hui. Ce fut une matinée riche en émotions», explique Kirsty Coventry après la disqualification de Vladislav Heraskevych pour port d'un casque honorant ses compatriotes tués dans le conflit avec la Russie. La présidente du CIO a rencontré ce matin l'athlète et son père pour parvenir à une solution, sans succès.

12.02.2026

Une longue audience

L'athlète de 27 ans, entendu pendant deux heures et demie vendredi à Milan, demandait à la juridiction suprême du monde sportif d'annuler sa disqualification, à ses yeux «disproportionnée, non fondée sur une violation technique ou de sécurité», et qui «lui cause un préjudice sportif irréparable», avait expliqué le TAS jeudi soir.

JO 2026. Le CIO autorise un Ukrainien à porter un brassard noir

JO 2026Le CIO autorise un Ukrainien à porter un brassard noir

Après avoir tenté de convaincre Heraskevych de rendre hommage à ses compatriotes en portant un simple brassard noir, le CIO et la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton l'ont disqualifié jeudi matin.

L'affaire a rapidement pris une tournure politique, le président ukrainien Volodymir Zelensky accusant le CIO de «faire le jeu» de la Russie. Le chef de la diplomatie ukrainienne a estimé lui que cette décision était une «honte» et que l'instance olympique avait «disqualifié sa propre réputation».

